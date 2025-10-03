Putin acuză Europa că escaladează războiul din Ucraina. Ce răspuns promite

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că Rusia monitorizează îndeaproape "militarizarea crescândă a Europei", promiţând un "răspuns la ameninţări", în contextul în care ţările europene îşi intensifică investiţiile militare de la atacul Rusiei asupra Ucrainei în 2022, relatează AFP.



"Răspunsul la ameninţări va fi, ca să spunem aşa, foarte convingător. Mă refer la răspuns. Noi înşine nu am iniţiat niciodată o confruntare militară", a declarat Putin la un forum din Soci, sud-vestul Rusiei.



Liderul de la Kremlin a acuzat, de asemenea, Europa că împiedică o soluţionare a războiului din Ucraina şi că "escaladează permanent" conflictul.



El a spus că Rusia luptă împotriva "întregului bloc NATO" în Ucraina şi că armata rusă avansează pe linia frontului.



"Deci NATO este tigrul de hârtie?", a adăugat el, o sintagmă folosită recent de preşedintele american Donald Trump pentru a descrie puterea militară rusă.



Putin a acuzat, de asemenea, armata Kievului că efectuează atacuri în jurul centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, care se află sub control rusesc şi este fără alimentare electrică externa de peste o săptămâna, ameninţând că va ataca în replică infrastructuri energetice ucrainene, potrivit Agerpres.

Trimiterea de rachete Tomahawk la Kiev ar fi o "nouă escaladare" între Moscova şi Washington

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că trimiterea de rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acţiune la Kiev ar reprezenta "o noua escaladare" între Moscova şi Washington, oficiali americani luând în considerare vânzarea acestor arme europenilor pentru livrare în Ucraina, relatează AFP.



"Utilizarea rachetelor Tomahawk este imposibilă fără participarea directă a personalului militar american. Aceasta ar însemna o noua escaladare (...), în special în relaţiile dintre Rusia şi Statele Unite", a avertizat preşedintele rus în cadrul unui forum de discuţii la Soci, în sud-vestul Rusiei.



Statele Unite analizează o cerere a Ucrainei privind livrarea de rachete Tomahawk, cu o rază de acţiune de 2.500 km, suficient pentru a lovi Moscova şi cea mai mare parte a Rusiei europene dacă sunt lansate din Ucraina.



Kievul şi-a dezvoltat propria rachetă cu rază lungă de acţiune, denumită Flamingo, dar nu se cunoaşte numărul acestora, având în vedere că racheta se află în faza incipientă de producţie, potrivit Agerpres.