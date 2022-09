Putin a ordonat ca regiunea Doneţk să fie cucerită până la 15 septembrie, susţine Statul Major ucrainean

'Inamicul continuă să deţină zone ocupate în regiunile Harkov, Lugansk, Doneţk, Zaporojie, Herson şi Nikolaev (Mikolaiv) şi încearcă, de asemenea, să creeze condiţii favorabile pentru relansarea ofensivei', a spus Gromov.

Astfel, trupele de ocupaţie ruse îşi ajustează din nou planurile şi acţiunile în conformitate cu ordinul lui Putin de a ajunge până la 15 septembrie la graniţele administrative ale regiunii Doneţk, a subliniat înaltul responsabil militar ucrainean.

Potrivit acestuia, inamicul continuă regruparea formaţiunilor şi unităţilor Corpului 3 de armată în teritoriul ocupat, probabil pentru a suplimenta gruparea forţelor deja existente şi pentru a crea condiţii pentru reluarea ofensivei în zona operaţională Doneţk.

'Conform informaţiilor primite, din cauza pierderilor semnificative de personal, înaltul comandament al forţelor armate ruse a decis desfiinţarea Brigăzii 31 aeropurtate autonome de asalt şi a Brigăzii 22 de trupe aeropurtate cu destinaţie specială, unde au rămas în viaţă doar 20% din personal, ţinând cont de pierderile suportate', a mai spus reprezentantul Statului Major General ucrainean.

La începutul lunii iulie, forţele ruse au luat sub control aşezările Severodoneţk-Lisiceansk-Rubejnoie şi întregul teritoriu al regiunii Lugansk. Regiunile Doneţk şi Lugansk sunt două componente ale zonei miniere Donbas din estul Ucrainei pe care Kremlinul spera să le cucerească până la 1 iulie, conform unui ordin precedent dat de preşedintele rus, aminteşte publicaţia citată.

După eşuarea cuceririi rapide a Kievului şi retragerea forţelor ruse din împrejurimile capitalei ucrainene în martie, Rusia s-a reorientat spre capturarea întregului Donbas, parţial controlat de miliţiile separatiste încă din 2014, şi a sudului Ucrainei pentru a-şi asigura un coridor terestru spre Crimeea anexată şi obţinerea unui eventual acces spre Transnistria, conform unor analişti ucraineni, citaţi de aceeaşi publicaţie, notează Agerpres.

Citește și - De ce Putin nu vrea să-și facă conturi de socializare, deși toți marii lideri ai lumii au pagini. Nu are nici telefon mobil

Vladimir Putin încă nu plănuiește să își facă conturi pe rețelele de socializare.

Președintele rus Vladimir Putin nu intenționează să își creeze pagini personale pe rețelele de socializare, a declarat secretarul său de presă, Dmitri Peskov, la un briefing de presă, scrie Interfax.



Peskov a fost întrebat despre acest lucru deoarece fostul premier italian Silvio Berlusconi și-a deschis un cont TikTok și a postat o glumă despre sine, Putin, președintele american Biden și Papa Francisc.

Peskov a spus de mai multe ori că Putin nu are conturi de social media și nici nu își va deschide, mai ales că are suficiente alte canale pentru a se informa și a comunica cu rușii. Peskov a mai remarcat că menținerea unui cont pe o rețea de socializare necesită timp pe care președintele nu îl are și cu greu ar permite altcuiva să se ocupe de rețelele sale sociale. În plus, secretarul e presă al președintelui rus a mai spus că Putin nu folosește nici un telefon mobil. Vezi continuarea aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News