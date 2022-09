De ce Putin nu vrea să-și facă conturi de socializare, deși toți marii lideri ai lumii au pagini. Nu are nici telefon mobil

Președintele rus Vladimir Putin nu intenționează să își creeze pagini personale pe rețelele de socializare, a declarat secretarul său de presă, Dmitri Peskov, la un briefing de presă, scrie Interfax.



Peskov a fost întrebat despre acest lucru deoarece fostul premier italian Silvio Berlusconi și-a deschis un cont TikTok și a postat o glumă despre sine, Putin, președintele american Biden și Papa Francisc.

Peskov a spus de mai multe ori că Putin nu are conturi de social media și nici nu își va deschide, mai ales că are suficiente alte canale pentru a se informa și a comunica cu rușii. Peskov a mai remarcat că menținerea unui cont pe o rețea de socializare necesită timp pe care președintele nu îl are și cu greu ar permite altcuiva să se ocupe de rețelele sale sociale. În plus, secretarul e presă al președintelui rus a mai spus că Putin nu folosește nici un telefon mobil.

Cea mai nouă vedetă a TikTok este... Silvio Berlusconi

Tocmai când credeai că cel mai faimos politician al Italiei nu poate deveni mai influent, Silvio Berlusconi s-a alăturat TikTok.



Fostul prim-ministru, în vârstă de 85 de ani, și-a făcut debutul joi pe site-ul de socializare deținut de chinezi și își are privirea îndreptată către publicul principal - tinerii. Berlusconi nu duce lipsă de instituții media prin care să-și răspândească mesajele, deoarece deține Mediaset (adăpostul multor dintre cele mai mari posturi TV din Italia) și marea casă de editură Mondadori. Dar alăturarea la TikTok îi oferă șansa de a interacționa cu un alt public mai tânăr, scrie Politico.

În primul său videoclip TikTok, fostul prim-ministru explică că "pe această platformă, sunteți peste 5 milioane și 60% dintre voi aveți sub 30 de ani. Sufăr un pic de invidie, dar vă felicit totuși pentru că sunteți tineri".

Berlusconi are nevoie de sprijinul acestor tineri, deoarece italienii merg la urne pe 25 septembrie pentru alegeri în care se așteaptă ca partidele de dreapta să iasă în frunte. În videoclip, Berlusconi a spus că vrea să vorbească despre subiecte care sunt "cel mai apropiate de inimile partidului Forza Italia și ale mele și care vă preocupă pe dumneavoastră". Numai timpul va arăta cum vor răspunde tinerii sub 30 de ani ai Italiei la propunerile sale.

Berlusconi: Tik Tok Tak

"Bună, băieți, ne-am întâlnit prima dată pe TikTok, pe care, în ceea ce mă privește, aș fi preferat să-l numesc Tik Tok Tak. Deci este mai complet! Ți-am spus că te voi distra pe subiecte care te pot preocupa îndeaproape. Dar m-am gândit și că, pentru a menține relațiile cu ceilalți, trebuie să lupți pentru cea mai mare cordialitate. Unul dintre instrumentele pentru a ajunge acolo sunt glumele, pentru că sunt terapeutice. Apoi ne vom gândi să vorbim despre programe. Tik Tok Tak!", spune acesta în cel de-al doilea videoclip postat pe TikTok, în care a și făcut glumele menționate anterior.

#berlusconi #forzaitlia???????? ♬ suono originale - Silvio Berlusconi @silvio.berlusconi Salve ragazzi, ci siamo incontrati per la prima volta su #TikTok , che per quanto mi riguarda avrei preferito chiamare Tik Tok Tak. Cosi è più completo! Vi ho detto che vi avrei intrattenuti su argomenti che possono riguardarvi da vicino. Ma ho pensato anche che per mantenere i rapporti con gli altri bisogna tendere alla massima cordialità. Uno degli strumenti per arrivare a farlo sono le #barzellette , perchè sono terapeutiche. Poi penseremo a parlare di programmi. Tik Tok Tak! #silvioberlusconi

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News