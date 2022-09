Proteste împotriva mobilizării, în Rusia: Peste 1.300 de persoane arestate. „Toată lumea e speriată”/ video

Grupul independent de monitorizare a protestelor OVD-Info a declarat că, potrivit informațiilor colectate din 38 de orașe rusești, peste 1.311 de persoane au fost reținute până seara târziu, notează The Guardian.

Se spune că aceste cifre includ cel puțin 502 persoane în Moscova și 524 în Sankt Petersburg, al doilea cel mai populat oraș al Rusiei. Mitingurile neautorizate sunt ilegale în temeiul legilor anti-protest ale Rusiei.

Police arrest hundreds of demonstrators across Russia during protests against mobilisation, a monitor says after President Vladimir Putin ordered the country’s first military draft since WW2 pic.twitter.com/yHpqYKw9LZ

Oficialul ministerului rus de Interne, Irina Volk, într-o declarație citată de agențiile de presă ruse, a transmis că ofițerii au întrerupt încercările de a organiza ceea ce Kremlinul a numit mici proteste.

„Într-o serie de regiuni, au existat încercări de a organiza acțiuni neautorizate care au reunit un număr extrem de mic de participanți”, a spus Volk.

„Au fost toate oprite. Iar acele persoane care au încălcat legile au fost reținute și duse la secțiile de poliție pentru investigare și stabilire a răspunderii lor”.

People are protesting in Moscow. (Other cities, too). They are traditionally grabbed one by one and showed into police vans.



Until Russians begin to fight for their own and resist instead of filming arrests and making selfies, they will be slaves. Their protest will be pointless pic.twitter.com/yibyfus1pZ