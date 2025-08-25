Proprietățile vindecătoare ale fisticului: De ce trebuie să-l incluzi în dietă

Fisticul este un aliat deosebit pentru menținerea nivelului normal de zahăr din sânge. Un pumn de fistic după masă nu doar că ajută la reglarea glicemiei, dar sprijină și sănătatea inimii.

Fisticul este un aliat valoros pentru sănătate, datorită antioxidanților care protejează celulele, susțin imunitatea și ajută la prevenirea unor boli grave. Studiile arată că un pumn de fistic consumat la mese cu mulți carbohidrați ajută la reglarea glicemiei. De asemenea, fisticul poate reduce colesterolul LDL, și, datorită fibrelor, sprijină digestia și sănătatea intestinală. În plus, arginina din fistic contribuie la îmbunătățirea fluxului sanguin și poate ameliora disfuncția erectilă, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @badnews86dups

De ce să mănânci fistic

Bogat în nutrienți



Fisticul este bogat în proteine, care ajută la repararea și construirea mușchilor, și fibre, care sprijină digestia și senzația de sațietate. Are grăsimi sănătoase, în special mononesaturate, care sunt bune pentru inimă, și vitamine din grupul B, precum B6 (importantă pentru creier și nervi) și tiamină (importantă pentru energie). Mineralele precum magneziu, cupru și fosfor susțin oasele, metabolismul și sistemul imunitar.



Este bun pentru inimă



Studiile arată că fisticul poate reduce nivelul de colesterol rău (LDL) și trigliceridele, în timp ce crește colesterolul bun (HDL). Antioxidanții săi ajută la protejarea vaselor de sânge și la reducerea inflamației, ceea ce contribuie la un risc mai mic de boli cardiovasculare.



Controlul greutății



Chiar dacă fisticul conține multe calorii, fibrele și proteinele din el te fac să te simți sătul mai mult timp. Studiile sugerează că nucile și semințele, consumate cu moderație, nu duc la creștere în greutate și pot chiar sprijini menținerea unei greutăți sănătoase.



Antioxidanți



Fisticul e bogat în luteină, zeaxantină și polifenoli, compuși care luptă împotriva radicalilor liberi. Acești antioxidanți protejează celulele de stresul oxidativ, care contribuie la îmbătrânire și la apariția unor boli cronice.



Sănătatea ochilor



Luteina și zeaxantina, doi antioxidanți importanți din fistic, se acumulează în retină și ajută la filtrarea luminii nocive. Consumul regulat poate reduce riscul degenerescenței maculare legate de vârstă și menține vederea clară pe termen lung.



Reglează zahărul din sânge



Fibrele și grăsimile sănătoase din fistic încetinesc absorbția zahărului, prevenind fluctuațiile bruște ale glicemiei. Acest lucru e benefic mai ales pentru persoanele cu diabet sau cu risc crescut, dar și pentru menținerea energiei constante pe parcursul zilei.

Sănătatea digestivă



Fibrele din fistic nu doar că ajută la digestie, ci și la creșterea numărului bacteriilor bune din intestin. Un microbiom sănătos este asociat cu un sistem imunitar mai puternic, digestie mai bună și chiar o stare de spirit mai echilibrată.

