Promisiunea pe care niciun politician nu o poate face acum. Elena Cristian: Ce urmează

Vineri, premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu reprezentanții marilor magazine. Tema centrală a discuțiilor a fost impactul pe care l-ar putea avea eliminarea plafonării adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază, măsură care a generat deja controverse în coaliție.

Elena Cristian, analist DC Business, a comentat acest subiect și a susținut că este greu să convingi un om de afaceri să nu-și mărească marja de profit. Aceasta a explicat că prețurile vor continua să crească, deoarece au fost adoptate rapid mai multe măsuri cu impact social, care au dus la scăderea puterii de cumpărare.

„Cum ai putea să convingi un om de afaceri să nu-şi crească marja de profit, dacă poate s-o facă, mai ales dacă tu îi creezi tot contextul necesar, în așa fel încât să-ți majoreze marja de profit.

Sigur că nu cred că va putea promite cineva că prețurile nu vor mai crește în perioada următoare, pentru că realitatea este că au fost luate foarte multe măsuri cu impact social, într-o perioadă foarte scurtă de timp.

S-au făcut toate odată: liberalizarea tarifelor la energie, TVA-ul, accizele, toate au fost luate, așa, într-un interval foarte scurt de timp și sigur că toate se regăsesc într-o scădere dramatică a puterii de cumpărare, scădere care din păcate va continua și în perioada următoare.

Spun „din păcate” pentru că vor mai urma și alte măsuri, iar acestea se vor vedea și în anii următori. Nu cred că până la sfârșitul lui 2026 lucrurile se vor redresa.

Poate în 2027-2028 când sunt alegeri locale. Poate că atunci, lucrurile vor fi puțin altfel", a spus Elena Cristian la România TV.