€ 5.0719
|
$ 4.3138
|
 
Data actualizării: 15:27 19 Sep 2025 | Data publicării: 15:19 19 Sep 2025

Promisiunea pe care niciun politician nu o poate face acum. Elena Cristian: Ce urmează

Autor: Elena Aurel
elena-cristian-republica-moldova_72955600 Elena Cristian
 

Elena Cristian avertizează că, în contextul măsurilor economice recente și al scăderii puterii de cumpărare, prețurile vor continua să crească, iar o redresare este improbabilă înainte de 2027-2028.

Vineri, premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu reprezentanții marilor magazine. Tema centrală a discuțiilor a fost impactul pe care l-ar putea avea eliminarea plafonării adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază, măsură care a generat deja controverse în coaliție.

Elena Cristian, analist DC Business, a comentat acest subiect și a susținut  este greu să convingi un om de afaceri să nu-și mărească marja de profit. Aceasta a explicat că prețurile vor continua să crească, deoarece au fost adoptate rapid mai multe măsuri cu impact social, care au dus la scăderea puterii de cumpărare. 

Cum ai putea să convingi un om de afaceri să nu-şi crească marja de profit, dacă poate s-o facă, mai ales dacă tu îi creezi tot contextul necesar, în așa fel încât să-ți majoreze marja de profit. 

Sigur că nu cred că va putea promite cineva că prețurile nu vor mai crește în perioada următoare, pentru că realitatea este că au fost luate foarte multe măsuri cu impact social, într-o perioadă foarte scurtă de timp.

S-au făcut toate odată: liberalizarea tarifelor la energie, TVA-ul, accizele, toate au fost luate, așa, într-un interval foarte scurt de timp și sigur că toate se regăsesc într-o scădere dramatică a puterii de cumpărare, scădere care din păcate va continua și în perioada următoare.

Spun „din păcate” pentru că vor mai urma și alte măsuri, iar acestea se vor vedea și în anii următori. Nu cred că până la sfârșitul lui 2026 lucrurile se vor redresa.

Poate în 2027-2028 când sunt alegeri locale. Poate că atunci, lucrurile vor fi puțin altfel", a spus Elena Cristian la România TV. 

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

elena cristian
ilie bolojan
taxe
plata tva
plafonare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Rusia, noi precizări despre dronele care au ajuns în Polonia
Publicat acum 9 minute
Promisiunea pe care niciun politician nu o poate face acum. Elena Cristian: Ce urmează
Publicat acum 59 minute
Moșteanu: Unii români văd războiul din Ucraina de pe balcon / Trebuie să rezistăm până când vine cavaleria
Publicat acum 1 ora si 2 minute
De ce alegerile parlamentare din Moldova sunt importante
Publicat acum 1 ora si 15 minute
OMS introduce „urgența pandemică”. Noi reguli pentru viitoarele crize sanitare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat pe 18 Sep 2025
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat acum 16 ore si 46 minute
Cutremur puternic în această seară
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close