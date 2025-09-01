Proiectul reformei pensiilor speciale: Premierul și ministru Justiției resping ideea unui atac la adresa magistraților

Guvernul și-a angajat, luni, răspunderea în Parlament pentru reforma pensiilor magistraților, proiect prezentat de premierul Ilie Bolojan și ministrul Justiției, Radu Marinescu, ca fiind echitabil și în conformitate cu Constituția, în ciuda nemulțumirilor exprimate de CSM și a protestelor magistraților.

Guvernul și-a angajat, luni, răspunderea în Parlament pentru cinci proiecte din pachetul doi de reformă, printre care se numără și proiectul privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat că proiectul are șanse să își mențină constituționalitatea, în cazul în care va fi examinat de Curtea Constituțională, subliniind că "magistrații nu sunt niște dușmani ai poporului" și exprimând speranța că nu se va ajunge la un "război social".

"Cred că are șanse de a se menține constituționalitatea sa. Examenul de constituționalitate îl va realiza Curtea Constituțională", a spus Marinescu, la Parlament. El a susținut că proiectul respectă reperele de constituționalitate, precum proporționalitatea între indemnizație și pensia de serviciu, existența unei etapizări care să asigure predictibilitate pentru fiecare generație de magistrați și condiția ca magistrații pensionabili în prezent să rămână sub legea actuală.

Ministrul Justiției: Magistrații nu sunt niște dușmani ai poporului

Referitor la faptul că Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) nu susține proiectul și la eventualitatea modificării lui, Marinescu a explicat că au existat discuții inclusiv cu reprezentanții magistraților, președintele fiind prezent ca moderator la una dintre întâlniri. "Încă o dată, fiecare dintre puterile constituționale își exercită mandatul așa cum apreciază, în raport de obiectivele pe care le are și prin programul de guvernare", a adăugat ministrul.

În legătură cu eventuala demisie a premierului, Marinescu a spus că o decizie a Curții Constituționale "va fi în limitele sale de competență" și că nu vede o astfel de ipoteză.

"Nu apreciez că ar fi o ipoteză de demisie, dar, în egală măsură, fiecare apreciază asupra parcursului său profesional sau în fruntea Guvernului", a susţinut Marinescu, transmite Agerpres.

De asemenea, referitor la afirmațiile CSM că magistrații au fost denigrați, ministrul a afirmat că "magistrații nu sunt niște dușmani ai poporului" și a respins orice atac la adresa lor.

Ce spune premierul Ilie Bolojan

Și premierul Ilie Bolojan a subliniat, în plenul reunit al Parlamentului, că proiectul nu este împotriva magistraților, ci promovează echitatea și încrederea în justiție.

"Am văzut protestele magistraților și vreau să fie limpede că nu este o lege împotriva magistraților, ci o lege pentru echitate și pentru încrederea în justiție. Magistratura rămâne un pilon fundamental al statului de drept, iar respectul nostru pentru ea nu este în discuție", a declarat Bolojan.

El a evidențiat contribuția majoră a magistraților în societate, menționând că trebuie asigurată "o doză de echitate". Premierul a explicat că reforma prevede o perioadă tranzitorie de 10 ani, după care pensionarea magistraților va fi la 65 de ani, cu vechimea în muncă necesară pentru pensionare crescând de la 25 la 35 de ani, aliniindu-se standardului general. De asemenea, cuantumul pensiei va fi plafonat la 70% din ultima remunerație netă, chiar dacă pensiile vor rămâne considerabile, garantând independența magistraților.

Ședințele Camerei Deputaților și Senatului au avut loc succesiv, iar prima a fost dedicată angajării răspunderii Guvernului asupra proiectului pensiilor de serviciu.

