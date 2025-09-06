Proiectul reactoarelor de la Doicești s-a blocat. Nuclearelectrica a respins acordul

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) Nuclearelectrica (SNN), a adus o decizie neașteptată: proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești a fost blocat. Motivul este lipsa aprobării Acordului Acționarilor (SHA), document care urma să fie semnat între Nuclearelectrica, Nova Power & Gas SRL și fondul sud-coreean DSPE Beta Private Equity Fund.

Conform raportului transmis Bursei de Valori București, peste 90% dintre voturi, echivalentul a 250,4 milioane, au fost abțineri. Doar 13,8 milioane de voturi au fost „pentru”, iar 13,2 milioane „împotrivă”. În aceste condiții, cvorumul necesar nu a fost atins, iar proiectul nu a putut avansa. Situația s-a repetat și la alte două puncte de pe ordinea de zi: mandatarea conducerii executive a SNN să semneze acordul și mandatarea reprezentantului SNN în AGEA RoPower Nuclear SA pentru modificări în structura acționariatului.

Cum statul român, prin Ministerul Energiei, este cel mai mare acționar al Nuclearelectrica, rezultă că reprezentanții ministerului s-au abținut. Prin urmare, fondul sud-coreean nu intră deocamdată în proiectul companiei RoPower Nuclear, entitatea care dezvoltă centrala de la Doicești. În prezent, RoPower Nuclear este deținută în cote egale, câte 50%, de Nuclearelectrica și Nova Power & Gas, companie controlată de antreprenorul Teofil Mureșan.

Intrarea sud-coreenilor ar fi schimbat semnificativ structura acționariatului. Conform înțelegerii semnate în urmă cu doi ani, DS Private Equity urma să investească 75 de milioane de euro în proiect, sumă destinată dezvoltării studiului FEED 2. Această investiție face parte dintr-un angajament mai amplu, de până la 275 de milioane de dolari, asumat de parteneri din Statele Unite, Japonia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite pentru proiectul SMR din România.

Potrivit planului, după majorarea de capital, fondul DSPE ar fi preluat 39,53% din RoPower Nuclear, Nuclearelectrica ar fi urcat la 46,51%, iar participația Nova Power & Gas ar fi scăzut la 13,95%.

Surse apropiate negocierilor susțin că Ministerul Energiei nu a fost de acord cu anumite solicitări ale investitorilor sud-coreeni. Printre acestea s-ar fi numărat și un angajament ferm, în scris, privind acordarea unui ajutor de stat pentru proiectul de la Doicești, un punct sensibil în contextul legislației europene și al finanțării din bani publici, relatează Economica.net.

Ce sunt reactoarele modulare mici și unde ar fi fost amplasate

Proiectul de la Doicești vizează construirea primei centrale nucleare cu Reactoare Modulare Mici (SMR) din Europa. Acestea sunt unități de ultimă generație, dezvoltate pe baza tehnologiei americane NuScale, menite să fie mai sigure și mai flexibile decât reactoarele clasice de mari dimensiuni.

La Doicești, în județul Dâmbovița, pe amplasamentul unei foste termocentrale, ar fi trebuit instalate șase module NuScale, fiecare cu o putere de 77 MW, care ar fi însumat o capacitate totală de 462 MW. Centralele de acest tip folosesc apă sub presiune pentru răcirea combustibilului nuclear, dar spre deosebire de reactoarele mari, sunt proiectate astfel încât să se poată opri în siguranță fără intervenție umană, doar prin legile fizicii.

Avantajele SMR-urilor sunt multiple: pot fi construite mai rapid și în serie, sunt mai ușor de integrat în sistemele energetice naționale, ocupă mai puțin spațiu și au un nivel ridicat de siguranță. În plus, prin utilizarea unui sit industrial dezafectat, cum este cel de la Doicești, România ar fi transformat o zonă industrială abandonată într-un hub energetic modern.

