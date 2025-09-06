Data publicării:

Proiectul reactoarelor de la Doicești s-a blocat. Nuclearelectrica a respins acordul

Autor: Dan Carp | Categorie: Stiri
sursa: FreePik
sursa: FreePik

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) Nuclearelectrica (SNN), a adus o decizie neașteptată: proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești a fost blocat. Motivul este lipsa aprobării Acordului Acționarilor (SHA), document care urma să fie semnat între Nuclearelectrica, Nova Power & Gas SRL și fondul sud-coreean DSPE Beta Private Equity Fund.

Conform raportului transmis Bursei de Valori București, peste 90% dintre voturi, echivalentul a 250,4 milioane, au fost abțineri. Doar 13,8 milioane de voturi au fost „pentru”, iar 13,2 milioane „împotrivă”. În aceste condiții, cvorumul necesar nu a fost atins, iar proiectul nu a putut avansa. Situația s-a repetat și la alte două puncte de pe ordinea de zi: mandatarea conducerii executive a SNN să semneze acordul și mandatarea reprezentantului SNN în AGEA RoPower Nuclear SA pentru modificări în structura acționariatului.

Cum statul român, prin Ministerul Energiei, este cel mai mare acționar al Nuclearelectrica, rezultă că reprezentanții ministerului s-au abținut. Prin urmare, fondul sud-coreean nu intră deocamdată în proiectul companiei RoPower Nuclear, entitatea care dezvoltă centrala de la Doicești. În prezent, RoPower Nuclear este deținută în cote egale, câte 50%, de Nuclearelectrica și Nova Power & Gas, companie controlată de antreprenorul Teofil Mureșan.

Intrarea sud-coreenilor ar fi schimbat semnificativ structura acționariatului. Conform înțelegerii semnate în urmă cu doi ani, DS Private Equity urma să investească 75 de milioane de euro în proiect, sumă destinată dezvoltării studiului FEED 2. Această investiție face parte dintr-un angajament mai amplu, de până la 275 de milioane de dolari, asumat de parteneri din Statele Unite, Japonia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite pentru proiectul SMR din România.

Potrivit planului, după majorarea de capital, fondul DSPE ar fi preluat 39,53% din RoPower Nuclear, Nuclearelectrica ar fi urcat la 46,51%, iar participația Nova Power & Gas ar fi scăzut la 13,95%.

Surse apropiate negocierilor susțin că Ministerul Energiei nu a fost de acord cu anumite solicitări ale investitorilor sud-coreeni. Printre acestea s-ar fi numărat și un angajament ferm, în scris, privind acordarea unui ajutor de stat pentru proiectul de la Doicești, un punct sensibil în contextul legislației europene și al finanțării din bani publici, relatează Economica.net. 

Ce sunt reactoarele modulare mici și unde ar fi fost amplasate

Proiectul de la Doicești vizează construirea primei centrale nucleare cu Reactoare Modulare Mici (SMR) din Europa. Acestea sunt unități de ultimă generație, dezvoltate pe baza tehnologiei americane NuScale, menite să fie mai sigure și mai flexibile decât reactoarele clasice de mari dimensiuni.

La Doicești, în județul Dâmbovița, pe amplasamentul unei foste termocentrale, ar fi trebuit instalate șase module NuScale, fiecare cu o putere de 77 MW, care ar fi însumat o capacitate totală de 462 MW. Centralele de acest tip folosesc apă sub presiune pentru răcirea combustibilului nuclear, dar spre deosebire de reactoarele mari, sunt proiectate astfel încât să se poată opri în siguranță fără intervenție umană, doar prin legile fizicii.

Avantajele SMR-urilor sunt multiple: pot fi construite mai rapid și în serie, sunt mai ușor de integrat în sistemele energetice naționale, ocupă mai puțin spațiu și au un nivel ridicat de siguranță. În plus, prin utilizarea unui sit industrial dezafectat, cum este cel de la Doicești, România ar fi transformat o zonă industrială abandonată într-un hub energetic modern.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Proiectul reactoarelor de la Doicești s-a blocat. Nuclearelectrica a respins acordul
06 sep 2025, 14:20
De ce salvatorii din Afganistan nu au ajutat femeile după cutremur. „Bărbații și copiii au fost tratați primii”
06 sep 2025, 13:55
Putin și Zelenski, propuneri reciproce în privința unei întrevederi: "Știe că nu pot să merg acolo" 
06 sep 2025, 13:19
Educaţia religioasă, mai importantă decât educaţia formală? "Nu e vorba doar despre cele 10 porunci"
06 sep 2025, 12:56
Se reia circulația pe Splaiul Independenței. Lucrările la planșeul Unirii continuă
06 sep 2025, 12:51
Tensiuni între SUA şi Venezuela. Trump a mutat avioane de luptă în Caraibe. Linia roşie care nu trebuie trecută
06 sep 2025, 11:41
ParintiSiPitici.ro
Mesajul care a bulversat mii de părinți înainte de începerea școlii: „Am primit de la doamna învățătoare...”
05 sep 2025, 23:05
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, fotografiată cu berea în mână pe Arena Națională 
06 sep 2025, 11:34
Funeraliile Prințesei Diana, momentul în care întreaga lume a stat în loc. 28 de ani de la ceremonia de înmormântare
06 sep 2025, 11:35
Miza demisiei lui Piedone din PUSL. De a ales să-și facă un partid nou 
06 sep 2025, 11:08
Incendiu violent la o hală din Galați. Sute de metri pătrați afectați
06 sep 2025, 10:16
Beauty News, la Mi-Th Influencer, cu Mirela Vescan şi Thea Haimovitz
06 sep 2025, 09:47
Agenția Fitch modifică perspectiva economică a Poloniei la "negativă"
06 sep 2025, 09:38
Lupul, mai util decât omul în pădure. Rol esenţial în limitarea pestei porcine
06 sep 2025, 09:40
DN2, o şosea "neclară". Motivul pentru care are cele mai multe accidente grave
06 sep 2025, 09:02
Vladimir Putin își pune cele mai mari speranțe în "Puterea Siberiei 2": "Va fi benefică pentru ambele părți" 
06 sep 2025, 08:39
Protestele violente din Serbia continuă. Polițiștii au folosit gaze lacrimogene împotriva mulțimii - VIDEO
06 sep 2025, 08:39
Ghicitul, o practică păgână, fără loc în credinţa creştină. Teologul Andreas Păun, mesaj pentru ghicitoare
06 sep 2025, 08:06
BANCUL ZILEI: Petrecerea...
06 sep 2025, 07:35
Donald Trump a repetat greșeala făcută cu ISIS și în cazul războiului din Ucraina. "S-a dovedit mult mai dificil decât crezusem inițial"
05 sep 2025, 23:58
Poza momentului cu ministrul Țoiu, publicată de Ambasada SUA
05 sep 2025, 23:31
Budapesta blochează din nou integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană: Ne distrug securitatea și agricultura
05 sep 2025, 23:57
Marian Vanghelie nu-și mai poate vedea fetița timp de 6 luni. Ordin de protecție decis de instanță
05 sep 2025, 23:56
Prințul Harry „are nevoie disperată” de o întâlnire cu Regele Charles
05 sep 2025, 23:23
Criteriile de încadrare în grad de handicap, schimbate. Anunțul ministrului Muncii
05 sep 2025, 22:21
Forțele speciale americane, misiune secretă în Coreea de Nord. Este echipa care l-a lichidat pe Bin Laden
05 sep 2025, 23:06
Bărbat arestat preventiv după ce și-a incendiat soția nevăzătoare cu un arzător cu butelie
05 sep 2025, 21:34
Incendiu în Giurgiu, extins la 11 gospodării. Trei case, afectate
05 sep 2025, 21:50
Psihologia Carierei, subiectul săptămânii la DrPsy. Jurnalista Daniela Palade Teodorescu, invitata Ramonei A. Dumitru - VIDEO
05 sep 2025, 21:51
Moartea lui Giorgio Armani declanșează goana după hainele vintage ale designerului italian
05 sep 2025, 20:55
Amendă uriașă dacă nu ești politicos cu funcționarii publici: Proiectul de lege care îi pune pe cetățeni la colț
05 sep 2025, 21:13
Probleme la Google. Comisia Europeană, amendă de aproape 3 miliarde de euro
05 sep 2025, 19:57
Câte trupe occidentale ar urma să fie trimise în Ucraina după război
05 sep 2025, 19:17
Bilanțul sezonului estival: Câte vieți a luat marea anul acesta. Câți au fost salvați
05 sep 2025, 18:44
Germania are cel mai rapid supercomputer AI din UE. Merz vrea să ajungă din urmă SUA și China: Ne dorim să devenim o naţiune AI
05 sep 2025, 19:33
Anunțul Ryanair pentru toți pasagerii. Modificare privind bagajele
05 sep 2025, 19:31
Peste 50 de mașini furate, descoperite în România pe parcursul verii. Multe dintre ele sunt de lux
05 sep 2025, 18:16
Noul impozit auto: Pentru o mașină nouă se plătesc taxe ca pentru una de 10 ani. Criticile experților
05 sep 2025, 18:29
Bucureștiul la intersecție: cum arată, de fapt, infrastructura rutieră pe care bucureștenii o consideră problema nr. 1
05 sep 2025, 17:24
Linia de autobuz 182 din București, prelungită la „Dragonul Roșu”
05 sep 2025, 17:37
Prințul William și Kate Middleton, declarație emoționantă după tristul deces din familie
05 sep 2025, 17:04
Medic condamnat la închisoare după ce și-a amputat propriile picioare
05 sep 2025, 16:44
Scandal uriaș în guvernul Marii Britanii: Dublă demisie din administraţia Starmer
05 sep 2025, 16:49
Trump a trimis 10 avioane de luptă, 7 nave de război și un submarin de atac în Puerto Rico pentru a combate cartelurile de droguri
05 sep 2025, 16:54
Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, interviu special despre vraci, ”babe vindecătoare” și misterul unor decese din istorie
05 sep 2025, 20:01
Trump spune că India și Rusia par „pierdute” în fața Chinei „adânci și întunecate”
05 sep 2025, 15:58
Ghid astrologic pentru Eclipsa de Lună din 7 septembrie 2025 - VIDEO
05 sep 2025, 15:38
Tesla îi va acorda lui Musk o sumă fără precedent de 1.000 de miliarde de dolari
05 sep 2025, 15:47
Sezonul vinetelor: rețete simple și diferite pentru a profita la maximum de acest ingredient
05 sep 2025, 14:56
A murit Ducesa de Kent a Marii Britanii. Ce grad de rudenie avea cu Regina Elisabeta a II-a
05 sep 2025, 14:27
Franța, în pragul blocajului total: Provocări pentru Emmanuel Macron, între susținerea Ucrainei și grija față de cetățeni
05 sep 2025, 15:36
„Dietele” anului 2000 au revenit. Cum să le identifici și de ce să te ferești de ele
05 sep 2025, 14:09
Cele mai noi știri
acum 16 minute
Părinţii nu ştiu dacă îşi duc copiii la şcoală luni, 8 septembrie. Bogdan Chirieac: Educația e cenușăreasa societății românești. Dar am un amendament
acum 21 de minute
Proiectul reactoarelor de la Doicești s-a blocat. Nuclearelectrica a respins acordul
acum 27 de minute
Deochiul, o afecţiune reală sau una închipuită? Dr. Vasile Astărăstoae: Paradoxal, descântecul funcţionează
acum 45 de minute
De ce salvatorii din Afganistan nu au ajutat femeile după cutremur. „Bărbații și copiii au fost tratați primii”
acum 1 ora 21 minute
Putin și Zelenski, propuneri reciproce în privința unei întrevederi: "Știe că nu pot să merg acolo" 
acum 1 ora 32 minute
Agricultorii vor avea dificultăţi la recoltare. Seceta pedologică le pune beţe în roate
acum 1 ora 45 minute
Educaţia religioasă, mai importantă decât educaţia formală? "Nu e vorba doar despre cele 10 porunci"
acum 1 ora 50 minute
Se reia circulația pe Splaiul Independenței. Lucrările la planșeul Unirii continuă
Cele mai citite știri
pe 5 Septembrie 2025
„De ce să plătesc, în București, pentru apa caldă folosită de altul?“ / Explicația unui specialist / video
pe 5 Septembrie 2025
China iese la rampă în războiul din Ucraina. Mesaj clar pentru Trump și pentru liderii europeni
pe 5 Septembrie 2025
Poza momentului cu ministrul Țoiu, publicată de Ambasada SUA
pe 5 Septembrie 2025
COTAR acuză un nou caz tip City Insurance şi Euroins, cu un asigurator RCA
pe 5 Septembrie 2025
O româncă a ajuns director în cea mai mare companie de finanțe din Germania. Astăzi, Mariana Daina are în echipă doar români
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel