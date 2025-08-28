Data publicării:

Program BIAS 2025, 30 și 31 august

Categorie: Stiri
Peste 150.000 de persoane sunt așteptate să se bucure de cel mai mare show aerian din România - Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition, care vine cu demonstrații aeriene de senzație, concert live, focuri de artificii, food trucks, zone VIP, expoziții, autografe, zone de spotting, de relaxare, de conexiune, dar și zone speciale de activități destinate copiilor, informează, marți, Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

BIAS și expoziția de aviație au loc sâmbătă și duminică, 30 și 31 august 2025, pe Aeroportul Internațional București Băneasa 'Aurel Vlaicu'. Evenimentul va reuni peste 200 de aeronave civile și militare, în evoluții aeriene și expuse publicului, dar și peste 200 de piloți și parașutiști.

'BIAS este un spectacol de forță aeriană, în care așii aviației civile și militare din 12 state (Franța, SUA, Marea Britanie, Germania, Italia, Austria, Grecia, Polonia, Slovenia, Lituania, Letonia, Iordania) vor încânta spectatorii cu acrobații aeriene uluitoare și demonstrații de elită, dar și cu aeronave expuse la sol', se arată într-un comunicat al CNAB.

Celebrând 115 ani de la primul zbor românesc, a XV-a ediție a BIAS reunește în acest an, în premieră pentru București, două dintre cele mai faimoase formații de acrobație aeriană din lume: Patrouille de France (Forțele Aeriene din Franța) și Red Arrows (Forțele Aeriene Regale ale Marii Britanii).

Patrouille de France reprezintă Forțele Aeriene și Spațiale ale Franței și este una dintre cele mai faimoase formații de acrobație aeriană, evoluând cu 9 aeronave Alpha Jet care creează un spectacol unic de precizie și eleganță, un adevărat balet aerian în culorile Franței.

Echipa Forțelor Aeriene Franceze aduce la Aeroportul Băneasa cei 9 piloți excepționali ai săi, fiecare având indicativul 'Athos', numele unuia dintre personajele cărții 'Cei trei muschetari' a scriitorului Alexandre Dumas. Astfel, Athos 1 - Leader: conduce formația și trasează linia zborului; Ahtos 2 & Athos 3 - Interior Wingmen: mențin simetria în inima formației; Athos 4 - Slot: zboară în cea mai dificilă poziție, chiar în centru; Athos 5 & Athos 6 - Solo: realizează manevre spectaculoase în oglindă; Athos 7 & Athos 8 - Outer Wingmen: stabilizează formațiile largi; Athos 9 - Replacement/Announcer: pilot de rezervă și vocea care explică demonstrația.

În 2022, Emmanuel Macron a devenit primul președinte al Franței care a zburat la bordul unui avion din Patrouille de France.

Red Arrows reprezintă Forțele Aeriene Regale Britanice, recunoscută drept una dintre cele mai spectaculoase formații de acrobație aeriană din lume, realizând demonstrații de precizie, viteză, sincronizare și abilitate excepțională de pilotaj.

Formația britanică evoluează pe Aeroportul Băneasa cu 9 aeronave BAE Systems Hawk T1, iar piloții au toți mii de ore de zbor pe supersonice. Liderul echipei este denumit 'The Boss'. Red Arrows au două secțiuni de indicative: piloții primelor 5 aeronave sunt 'Enid' (după numele scriitoarei Enid Blyton, autoarea cărții 'Cei cinci faimoși'), iar piloții următoarelor 4 aeronave sunt 'Hanna' (după numele fondatorului Red Arrows, Ray Hanna).

Potrivit CNAB, în timpul demonstrațiilor de acrobație aeriană, piloții Red Arrows se confruntă cu forțe de până la cinci ori mai mari decât gravitația, iar atunci când execută manevra acrobatică 'Vixen Break, pot fi atinse forțe de până la șapte ori mai mari, aproape de limita structurală a aeronavei.

La spectacolul aerian de la București, vor evolua și Baltic Bees, formația letonă cu un stil de pilotaj unic în lume, executând manevre artistice de maximă dificultate.

Forțele Aeriene Române se remarcă la BIAS 2025 cu o participare de excepție, care se distinge printr-o serie de evoluții în premieră absolută pentru România. Spectatorii vor avea șansa de a admira evoluțiile spectaculoase ale piloților militari, care vor realiza adevărate demonstrații artistice de forță supersonică la manșa aeronavelor F-16 Fighting Falcon, aeronave de transport C-130 Hercules, C-27J Spartan, aeronave școală IAK-52, elicoptere IAR-330 PUMA. Spectatorii vor putea urmări, de asemenea, și exercițiile de poliție aeriană și de sprijin pentru desant aerian.

În cadrul expoziției statice, Forțele Aeriene Române vor prezenta publicului aeronave F-16 Fighting Falcon, IAR-99 Șoim, YAK 52, elicoptere IAR 330 Puma, un radar de joasă/medie altitudine TPS-79R, o instalație de lansare rachete M903/Patriot, două simulatoare de zbor, o dronă Bayraktar și multe altele.

Forțele Aeriene ale SUA vin, în premieră, cu aeronava KC-135 Stratotanker, avion uriaș de alimentare în zbor a supersonicelor de luptă.

La rândul lor, Forțele Aeriene ale Germaniei se vor prezenta cu F-2000A Eurofighter Typhoon, care va face demonstrație de forță și manevrabilitate spre încântarea publicului spectator.

'Este un moment care a fost cerut și aplaudat la scena deschisa la BIAS 2024', au precizat reprezentanții CNAB.

Forțele Aeriene ale Italiei vin cu EuroFighter Typhoon în static display, iar Forțele Armate Slovene participă cu Let L-410 Turbolet în static display și cu o evoluție uimitoare cu o aeronavă PC-9.

Forțele Aeriene ale Austriei vor fi prezente la BIAS 2025 cu uriașa aeronavă de transport C-130 Hercules care poate fi admirată în zona de static display, iar Polonia participă cu un avion istoric deja - Mig-15 și cu mult-îndrăgita formație Flying Dragons Team, de parapante cu efecte pirotehnice și laser.

Forțele Aeriene ale Iordaniei aduc C-130 Hercules în zona static display, în timp ce austriecii de la The Flying Bulls vor zbura cu avioane istorice (Douglas DC-6, Mustang P-51D, P 38 Lightning, F4U Corsair) și cu un elicopter de acrobație BO-105 C.

Spectacolul aerian este garantat de prezența așilor Aeroclubului României - The Hawks of Romania, The Pelicans, The White Wings, alături de parașutiștii formației The Blue Wings.

Celebrii Iacări Acrobați, unici pentru spectacolele lor aeriene care includ efecte pirotehnice, muzică și lumini, evoluează în aer cu trei aeronave Yak-52, la apusul soarelui și vor susține un moment spectaculos cu Jurgis Kairys.

Inspectoratul General de Aviație al MAI participă cu un elicopter Black Hawk care poate fi admirat în zona de static display și va efectua o demonstrație cu un elicopter Black Hawk, exercițiu tactic în colaborare cu SIAS doar sâmbătă, pe 30 august.

Printre participanți se numără, de asemenea, nume consacrate din elita aviației românești, din cadrul Școlii Superioare de Aviație Civilă.

Nici în acest an nu lipsește celebrul pilot lituanian Jurgis Kairys, multiplu campion mondial la acrobație aeriană, care evoluează cu Suhoi Su-31.

Companiile aeriene TAROM și Wizz Air vor evolua la BIAS 2025 cu aeronave comerciale de pasageri și vor organiza evenimente tematice.

De asemenea, începând de vineri dimineața, pe Aeroportul Băneasa se deschide expoziția de aviație generală - General Aviation Exhibition, unde producători și proprietari de aeronave, precum și furnizori de servicii de aviație generală expun zeci de aeronave civile, de la avioane ultraușoare, până la business jet-uri.

Spectatorii vor putea vizita General Aviation Exhibition în cursul zilelor de vineri, sâmbătă și duminică. În cadrul expoziției, Compania Națională Aeroporturi București va întâmpina publicul cu multe surprize la standul propriu, unde spectatorii își vor putea face fotografii personalizate, vor primi cadouri, vor viziona filme și imagini inedite despre activitatea aeroporturilor din Capitală etc.

Totodată, la expoziția de aviație, ROMATSA va veni cu un simulator utilizat de controlorii de trafic aerian pentru a dirija traficul aerian.

În aria expozițională este amenajată o zonă pentru copii, în care sunt amplasate aeronave ale Aeroclubului României și unde vor fi organizate activități susținute de'Salvați copiii'.

Pentru prima oară în istoria celor 14 ediții de până acum, BIAS 2025 aduce ca noutate, pe lângă o agenda extrem de bogată, un BIAS SHOP cu două puncte de vânzare a unor suveniruri personalizate cu sigla BIAS.

'După fiecare evoluție, piloții vor oferi autografe publicului într-o zonă special amenajată, aflată chiar în mijlocul spectatorilor. Este ocazia perfectă, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari, de a-i întâlni pe piloți, de a face fotografii și de a păstra o amintire de neuitat de la BIAS', se menționează în comunicat.

Contribuția românească la istoria aeronauticii mondiale va fi celebrată prin expunerea, în zona 'static display', a unor machete la scară naturală ale avionului Aurel Vlaicu II precum și prin prezentarea primului model de avion comercial construit în întregime în România, BAC 1-11/400, redenumit la noi ROMBAC 1-11.

Intrarea publicului este liberă, iar CNAB recomandă spectatorilor să utilizeze mijloacele de transport în comun, întrucât nu se asigură parcare. Accesul publicului se face prin ROMAERO.

