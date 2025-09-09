Profesori în stradă, în prima zi de cursuri. Ce fel de școală mai începe în România anului 2025? Prof. Claudia Chiru, la Părinți Prezenți / VIDEO

În cadrul emisiunii Părinți Prezenți, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc, de marți, 9 septembrie, începând cu ora 20:00, pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV, vom vorbi despre protestele profesorilor din prima zi de școală. Alături de Claudia Chiru, profesor pentru învățământul primar, vom încerca să răspundem la întrebarea: ce fel de școală mai începe în România anului 2025?

Pe 8 septembrie, clopoțelul nu a sunat doar pentru copii. A sunat și pentru părinți, pentru profesori, dar mai ales pentru România întreagă, care a văzut o imagine nemaiîntâlnită: prima zi de școală în stradă, cu dascălii în marș spre Guvern și Cotroceni.

Profesorii nu cer salarii mai mari. Cer respect, condiții decente și șansa de a face educație fără a fi sufocați de birocrație și austeritate.

Guvernul spune că măsurile luate sunt pentru „salvarea sistemului”. Sindicatele spun că ele „distrug sistemul”. Iar între aceste două lumi, cea a decidenților și cea a dascălilor, rămân copiii, care în loc să audă „Bun venit la școală!” aud „Jos legea austerității!”.

Profesoara pentru învățământul primar Claudia Chiru, o voce puternică în educația românească, vine să vorbească din interiorul sistemului, să explice ce e în spatele protestelor, a legilor care schimbă viața profesorilor și a deciziilor care ating direct viitorul copiilor noștri.

Pentru că întrebarea importantă nu mai este doar când începe școala, ci ce fel de școală mai începe în România anului 2025?

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre:

Prima zi de școală, în stradă

Profesorii, între vocație și revoltă

„Legea Bolojan” mărește norma didactică cu două ore

„Legea Bolojan” reduce tariful la plata cu ora

„Legea Bolojan” taie bursele elevilor

Pregătirea pentru noul an școlar: Cele mai mari temeri ale cadrelor didactice

Întrebările care rămân după prima zi de școală

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 9 septembrie, începând cu ora 20:00!

