Profesor de religie, reţinut după ce ar fi violat o elevă de 14 ani

Un bărbat de 45 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi propus pentru arestare preventivă pentru comiterea unor infracţiuni de viol asupra unui minor, în formă continuată şi lovire sau alte violenţe.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în perioada ianuarie - mai, inculpatul a întreţinut în mod repetat raporturi sexuale cu o minoră în vârstă de 14 ani, în imobile situate în Bucureşti şi pe raza judeţului Teleorman, perioadă în care ar fi exercitat asupra acesteia acte de violenţă fizică, în două rânduri.



"Inculpatul a comis infracţiunea de viol în condiţiile în care, din cauza vârstei, persoana vătămată nu putea să exprime un consimţământ valabil, dar şi profitând de poziţia sa de autoritate asupra minorei, în calitate de profesor de religie", arată sursa citată.



Miercuri a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi cu propunere de arestare preventivă a acestuia, pentru o perioadă de 30 de zile.



Cercetările sunt continuate de către procurorii specializaţi în cauzele de abuzuri sexuale împotriva minorilor din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Agresiuni Sexuale.

