O profesoară și copilul său de șapte ani, găsiți fără viață în propriul apartament

Un incident șocant a avut loc în orașul Drobeta-Turnu Severin. O femeie în vârstă de 50 de ani a fost găsită fără viață, spânzurată în propriul apartament, alături de copilul său de doar șapte ani, potrivit actualmehedinti.ro.

Părinții erau despărțiți

Cei care o cunoșteau pe femeie o descriu ca fiind o persoană retrasă, care nu obișnuia să interacționeze prea mult cu vecinii. De asemenea, aceasta s-ar fi despărțit recent de soțul său și era în depresie, după ce acesta ar fi dat-o în judecată pentru custodia minorului.

Femeia era profesoară la un liceu din Orșova, unde preda Logica, dar lucra și la Penitenciarul Vânjulet. Se pare că nu a mers ieri la serviciu, ceea ce a atras atenția familiei.

Citește și: „Impactul va fi unul și mai mare”. Avertismentul prof. Pânișoară după prima zi de școală: Mi-e teamă de altceva - și la asta nu s-a gândit nimeni

Descoperirea a fost făcută într-un bloc situat pe strada Calomfirescu, iar autoritățile au fost alertate chiar de sora femeii, care locuiește la o scară alăturată. Pompierii au intervenit de urgență pentru a debloca ușa și a permite accesul forțelor de ordine.

Citește și: Un gândac usucă mii de hectare de păduri, în România, fără a se putea interveni din cauza birocrației. Este vid legislativ

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News