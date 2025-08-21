Prof. Ovidiu Pânișoară: În timp ce ne gândim la „eficientizări”, alții folosesc Mozart ca să economisească

Prof. Ovidiu Pânișoară arată ce fac alții în timp ce România se concentrează pe „eficientizări”.

„Ce fac alții în timpul în care noi ne gândim la «eficientizări»?”, se întreabă Prof. Ovidiu Pânișoară. Exemplul stației de epurare din Berlin arată că abordările inovatoare pot fi simple, dar eficiente: muzica clasică stimulează activitatea microbilor, reducând costurile operaționale și crescând eficiența procesului de epurare.

Acest fenomen este confirmat și de un studiu recent care a demonstrat că muzica lui Mozart poate crește numărul de microbi benefici și reduce agenții patogeni la șoareci.

Prof. Ovidiu Pânișoară: În timpul acesta noi mergem înainte cu "eficientizarea"

"Ce fac alții în timpul în care noi ne gândim la “eficientizari”. De pildă, o stație de epurare a apei din Berlin pune muzică pentru a ajuta microbii să digere apele uzate mai bine. Specialiștii spun că economisesc în jur de o mie de euro pe lună introducând muzică (Mozart) în stație.

Acest efect este în aceeași direcție cu ceea ce spuneau Zhu și colab. într-un studiu publicat acum câteva luni; autorii arătau că pot crește numărul de microbi benefici și reduce, în același timp, numărul de agenți patogeni la șoareci ca urmare a ascultării muzicii (din nou a fost vorba despre Mozart).

În timpul acesta noi mergem înainte cu "eficientizarea" (și nu mai spun cât de mult se investește în cunoașterea muzicii clasice la elevi)", a scris Ovidiu Pânișoară pe pagina sa de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News