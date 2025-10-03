Prof. dr. Doina Pleșca a spus cum pot fi prevenite și controlate infecțiile nosocomiale.

Prof. dr. Doina Pleșca, medic Pediatru, președintele Societății Române de Pediatrie, a subliniat că prevenirea și controlul infecțiilor intraspitalicești depind, în primul rând, de instruirea constantă a personalului medical și de respectarea strictă a procedurilor. De asemenea, medicul a atras atenția asupra necesității raportării reale a cazurilor, întrucât în România sunt semnalate mult mai puține decât există în realitate.

„Ca specialist în acest domeniu, credeți că s-ar putea face mai mult pentru evitarea și controlul acestor infecții intraspitalicești?”, a întrebat acad. prof. dr. Irinel Popescu.

„Cred că cel mai important lucru este ca orice persoană care lucrează într-o unitate sanitară să fie instruită și reinstruită în ceea ce înseamnă proceduri. Sunt ca bibliile pe diferite domenii, pe care fiecare ar trebui să le cunoască.

În al doilea rând, trebuie să nu ne mai fie frică și să încurajăm raportarea reală a infecțiilor intraspitalicești, pentru că știm că, dacă ele sunt cam 8-10 la mie, în România sunt raportate 1-2, ceea ce nu este real.

Trebuie să avem curajul să le anunțăm, trebuie să avem, de asemenea, onestitatea, în calitate de medici, ca atunci când două-trei cazuri apar, în conformitate cu metodologia de raportare, să raportăm focarele, pentru că altfel vom parcurge de fiecare dată noi cazuri de vieți care se pierd, de familii îndurerate și de o blamare a corpului medical.

Fiecare dintre noi își dorește să realizeze o medicină la nivel de țară europeană, la standardele anului 2025, dar cred că disciplina și rigoarea ne vor ajuta să remediem aceste colapsuri care, din nefericire, au umbrit liniștea multor familii din România”, a spus prof. dr. Doina Pleșca.

Ce trebuie să facă cetățenii

Prof. dr. Doina Pleșca a explicat că, deși pandemia s-a încheiat, păstrarea măsurilor de igienă, purtarea măștilor în perioadele cu incidență crescută, respectarea regulilor în colectivități și atenția sporită asupra persoanelor vulnerabile sunt vitale pentru prevenirea bolilor grave și protejarea sănătății celor cu risc crescut.

„Dumneavoastră spuneți ce ar trebui să facă medicii, sistemul medical. Eu aș întreba ce putem face noi, pacienții, ca să evităm infecțiile nosocomiale? În primul rând, să nu ajungem la spital, iar pentru a nu ajunge cu copilul la spital, din cauza unor infecții care pot fi prevenite, cea mai bună strategie este vaccinarea”, a spus Val Vâlcu.

„Categoric. Chiar dacă pandemia a dispărut, implementarea purtării măștilor este necesară atunci când incidența infecțiilor respiratorii crește. Copiii și adulții trebuie să se spele de cât mai multe ori pe mâini. Să avem simțul civic de a nu trimite un copil într-o colectivitate fiind bolnav. Trebuie să îi respectăm pe cei sănătoși și, în felul acesta, trebuie să crească rigoarea bilanțului făcut în fiecare dimineață de către un cadru medical, când vine vorba de copii și de colectivitățile acestora.

De asemenea, trebuie să ne aplecăm mult mai atent asupra populațiilor la risc, fie vorba de copii, fie vorba de adulți, pentru că aceștia reprezintă populația care va dezvolta o patologie infecțioasă mult mai dramatică, cu niște bacterii care, la populația sănătoasă, de regulă nu sunt agresive, dar care pot compromite starea de sănătate și chiar pot duce la deces în situația în care o persoană este mult mai vulnerabilă prin comorbiditatea pe care aceasta o prezintă”, a spus prof. dr. Doina Pleșca la emisiunea Academia de Sănătate de pe DC News și DC Medical.

