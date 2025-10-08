€ 5.0963
Data actualizării: 21:11 08 Oct 2025 | Data publicării: 21:02 08 Oct 2025

Produsele proprii din supermarketuri ar putea fi limitate. Un proiect de lege schimbă regulile pieței
Autor: Alexandra Curtache

Parlamentarii AUR au depus un proiect de lege la Senat care ar putea schimba modul în care marile magazine își promovează produsele sub marcă proprie.

Inițiativa propune limitarea acestora la maximum 20% din volumul total al vânzărilor, invocând protejarea producătorilor locali și diversitatea ofertei pentru consumatori.

Proiectul de lege: limite clare pentru produsele sub marcă proprie

Potrivit proiectului, marile magazine, precum hipermarketurile și supermarketurile, ar urma să fie obligate să limiteze vânzările produselor sub marcă proprie la cel mult 20% din totalul vânzărilor pentru fiecare grupă de produse. Comercianții care nu respectă această prevedere ar putea fi sancționați de Consiliul Concurenței.

De asemenea, legea propune:

  • Obligația retailerilor de a raporta anual structura vânzărilor pe grupe de produse către Consiliul Concurenței;
  • Sancțiuni contravenționale proporționale cu cifra de afaceri pentru încălcarea legii sau furnizarea de informații false;
  • Motivarea inițiatorilor: protejarea producătorilor și echilibrul pieței

Inițiatorii proiectului susțin că piața românească este „dominată de un număr restrâns de operatori economici de talie internațională” și că strategiile acestora, inclusiv promovarea masivă a produselor sub marcă proprie, generează dezechilibre:

„Deşi generează beneficii imediate pentru consumatori prin preţuri reduse, această strategie are efecte negative asupra ecosistemului concurenţial, a producătorilor autohtoni şi a diversităţii produselor disponibile pe piaţă”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Rapoarte recente ale Consiliului Concurenței și ANPC evidențiază mai multe probleme:

  • Dezechilibru semnificativ între marii retaileri și furnizori, în special cei mici și mijlocii;
  • Dependență economică critică a furnizorilor de un număr redus de clienți;
  • Practici comerciale neloiale, precum impunerea de prețuri sub costul de producție pentru produsele sub marcă proprie;
  • Reducerea diversității ofertei și diminuarea vizibilității produselor românești în magazine.

Următorii pași: dezbatere în comisiile de specialitate

Proiectul a fost depus la Senat în data de 3 octombrie și va intra la dezbatere în comisiile de specialitate după obținerea tuturor avizelor necesare. Dacă va fi adoptat, legea ar putea transforma semnificativ strategia de vânzare a marilor retaileri și modul în care consumatorii găsesc produsele românești pe rafturi.

