Produsele proprii din supermarketuri ar putea fi limitate. Un proiect de lege schimbă regulile pieței

Parlamentarii AUR au depus un proiect de lege la Senat care ar putea schimba modul în care marile magazine își promovează produsele sub marcă proprie.
Inițiativa propune limitarea acestora la maximum 20% din volumul total al vânzărilor, invocând protejarea producătorilor locali și diversitatea ofertei pentru consumatori.
Potrivit proiectului, marile magazine, precum hipermarketurile și supermarketurile, ar urma să fie obligate să limiteze vânzările produselor sub marcă proprie la cel mult 20% din totalul vânzărilor pentru fiecare grupă de produse. Comercianții care nu respectă această prevedere ar putea fi sancționați de Consiliul Concurenței.
De asemenea, legea propune:
Inițiatorii proiectului susțin că piața românească este „dominată de un număr restrâns de operatori economici de talie internațională” și că strategiile acestora, inclusiv promovarea masivă a produselor sub marcă proprie, generează dezechilibre:
„Deşi generează beneficii imediate pentru consumatori prin preţuri reduse, această strategie are efecte negative asupra ecosistemului concurenţial, a producătorilor autohtoni şi a diversităţii produselor disponibile pe piaţă”, se arată în expunerea de motive a proiectului.
Rapoarte recente ale Consiliului Concurenței și ANPC evidențiază mai multe probleme:
Proiectul a fost depus la Senat în data de 3 octombrie și va intra la dezbatere în comisiile de specialitate după obținerea tuturor avizelor necesare. Dacă va fi adoptat, legea ar putea transforma semnificativ strategia de vânzare a marilor retaileri și modul în care consumatorii găsesc produsele românești pe rafturi.
de Val Vâlcu