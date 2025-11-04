€ 5.0861
Data actualizării: 10:18 04 Noi 2025 | Data publicării: 10:16 04 Noi 2025

Probleme pentru Starbucks în China. Cui vinde 60% din acțiunile sale
Autor: Andrei Itu

cafea-studiu_08488400 Foto: Pixabay
 

Gigantul Starbucks a anunțat vânzarea unei participații de 60% din operațiunile sale din a doua cea mai mare piață a sa, China.

Tranzacția este evaluată la 4 miliarde de dolari și se va întâmpla în China. Starbucks va vinde participația către firma de investiții Boyu Capital, însă își va păstra drepturile asupra mărcii în țară.

Competiție accerbă pentru Starbucks în China

China este a doua cea mai mare piață a Starbucks, după Statele Unite ale Americii. Compania americană a intrat pe piața chineză în anul 1999, însă a avut de confruntat o competiție uriașă, în ultimii ani, din partea brandurilor locale, în special Luckin Coffee. 

Sediul central al operațiunilor din China va fi în continuare la Shanghai. Rețeaua va continua să administreze cele 8.000 de cafenele existente, cu planuri de extindere până la 20.000 de locații, conform datelor citate de BBC și CNN.

”Moment semnificativ” pentru Starbucks

Starbucks și-a evaluat afacerea din China la 13 miliarde de dolari. Compania descrie parteneriatul cu Boyu ca fiind ”un moment semnificativ”, în cadrul unei strategii de creștere pe termen lung.

De asemenea, acordul reprezintă una dintre cele mai mari tranzacții recente cu privire la operațiunile din China ale unei companii globale de consum.

Și alte branduri americane au avut dificultăți în China

În trecut, alte branduri americane mari, precum KFC și Pizza Hut, deținute de Yum! Brands, sau Gap și Uber, au avut dificultăți asemănătoare pe piața chineză.

În ultimii ani, Starbucks a avut scăderi de vânzări în China, afectate de pandemia de Covid-19, scăderi de consum și o concurență intensă. Luckin Coffee operează deja mai multe cafenele decât Starbucks. Luckin Coffe și-a consolidat poziția prin promoții dese și prețuri mai mici.

Pentru a rămâne competitivă, Starbucks a scăzut prețurile în China, fapt care a diminuat marjele de profit. În prezent, Starbucks deține peste 40.000 de cafenele la nivel global.

