EXCLUSIV  Clienții Starbucks din România, surprinși de „manevra” de la POS. E legală, dar controversată

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Economie
Clienții Starbucks din România au rămas surprinși când, la plata cu cardul, POS-ul practic... i-a „obligat” să selecteze un bacșiș. Hai să zicem... „aproape obligat”.

Sistemul afișează procente de 5%, 10% sau 15%, iar opțiunea de „0” e greu de găsit. Dar întrebarea firească este: De ce ar lăsa cineva bacșiș într-o cafenea unde stă la coadă și își ridică singur comanda?

Cum arată experiența la Starbucks

Clientul intră, stă la coadă, comandă, plătește și apoi așteaptă să-și audă numele strigat. Cafeaua o ia singur de pe tejghea. Nu există chelner, nu există servire la masă.

Cu toate acestea, la finalul plății, POS-ul afișează opțiuni de bacșiș. Pentru mulți consumatori, experiența este derutantă: „E normal să dai tips la restaurant sau curierului care îți aduce comanda acasă. Și aici unii ar spune că nu e normal, dar mă rog, e alt subiect. Dar când plătești deja 20 de lei pe o cafea și o iei singur de pe bar, ce servicii suplimentare răsplătești?”

Criticile nu sunt doar despre POS, ci și despre interacțiune. Un client povestește: „Când am vrut să plătesc cu cardul, barista mi-a băgat POS-ul în față și mi-a zis sec: Alegeți una din opțiuni. Tonul era de parcă ești obligat. Evident, dacă n-ai văzut butonul de 0, lași bacșiș fără să vrei”. 

2. -imagine fara descriere- (clientii-starbucks-din-romania-au-ramas-surprinsi-cand--la-plata-cu-cardul--pos-ul-practic----i-a-obligat-sa-selecteze-un-bacsis-prc-c2prc-a0_66318200.jpg)

 

Această senzație de presiune, chiar și indirectă, îi face pe mulți să creadă că bacșișul nu mai este un gest voluntar, ci o obligație mascată.

Practică globală, dar controversată

În SUA sau Canada, Starbucks folosește acest sistem de ani buni, dar acolo cultura bacșișului este foarte diferită. În Europa însă, unde tips-ul se lasă mai ales în restaurante și baruri, aplicarea lui în cafenele fast-service stârnește reacții negative. E ca și cum la supermarket ți-ar cere tips la casă pentru că ți-ai scanat singur produsele.

Introducerea bacșișului digital la Starbucks ridică o întrebare simplă: De ce ai plăti suplimentar pentru un serviciu pe care, în mare parte, ți-l faci singur?

Dacă în restaurante bacșișul este o recunoaștere a ospitalității, într-o cafenea fast-service el riscă să pară doar o taxă mascată, livrată cu POS-ul băgat în față și un „Alegeți opțiunea” spus sec, ca și cum n-ar exista cale de refuz.

Clienții Starbucks din România, surprinși de „manevra" de la POS. E legală, dar controversată
27 aug 2025, 17:59
pixel