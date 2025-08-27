Clienții Starbucks din România, surprinși de „manevra” de la POS. E legală, dar controversată

Clienții Starbucks din România au rămas surprinși când, la plata cu cardul, POS-ul practic... i-a „obligat” să selecteze un bacșiș. Hai să zicem... „aproape obligat”.

Sistemul afișează procente de 5%, 10% sau 15%, iar opțiunea de „0” e greu de găsit. Dar întrebarea firească este: De ce ar lăsa cineva bacșiș într-o cafenea unde stă la coadă și își ridică singur comanda?

Cum arată experiența la Starbucks

Clientul intră, stă la coadă, comandă, plătește și apoi așteaptă să-și audă numele strigat. Cafeaua o ia singur de pe tejghea. Nu există chelner, nu există servire la masă.

Cu toate acestea, la finalul plății, POS-ul afișează opțiuni de bacșiș. Pentru mulți consumatori, experiența este derutantă: „E normal să dai tips la restaurant sau curierului care îți aduce comanda acasă. Și aici unii ar spune că nu e normal, dar mă rog, e alt subiect. Dar când plătești deja 20 de lei pe o cafea și o iei singur de pe bar, ce servicii suplimentare răsplătești?”

Criticile nu sunt doar despre POS, ci și despre interacțiune. Un client povestește: „Când am vrut să plătesc cu cardul, barista mi-a băgat POS-ul în față și mi-a zis sec: Alegeți una din opțiuni. Tonul era de parcă ești obligat. Evident, dacă n-ai văzut butonul de 0, lași bacșiș fără să vrei”.

Această senzație de presiune, chiar și indirectă, îi face pe mulți să creadă că bacșișul nu mai este un gest voluntar, ci o obligație mascată.

Practică globală, dar controversată

În SUA sau Canada, Starbucks folosește acest sistem de ani buni, dar acolo cultura bacșișului este foarte diferită. În Europa însă, unde tips-ul se lasă mai ales în restaurante și baruri, aplicarea lui în cafenele fast-service stârnește reacții negative. E ca și cum la supermarket ți-ar cere tips la casă pentru că ți-ai scanat singur produsele.

Introducerea bacșișului digital la Starbucks ridică o întrebare simplă: De ce ai plăti suplimentar pentru un serviciu pe care, în mare parte, ți-l faci singur?

Dacă în restaurante bacșișul este o recunoaștere a ospitalității, într-o cafenea fast-service el riscă să pară doar o taxă mascată, livrată cu POS-ul băgat în față și un „Alegeți opțiunea” spus sec, ca și cum n-ar exista cale de refuz.

