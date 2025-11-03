Noi scumpiri de Crăciun. Cine sunt cei mai afectați americani din cauza tarifelor lui Donald Trump

La 6 luni după ce a anunţat ”tarifele de eliberare”, preţurile la anumite produse alimentare şi bunuri de consum s-au majorat vizibil. Mai mult, efectele se vor crește pe măsură ce articolele de sezon, depozitate luni de zile în aşteptarea vânzărilor, ajung pe rafturile magazinelor, potrivit unei analize realizate de platforma financiară LendingTree.

Sumă uriașă adăugată la costurile totale

Potrivit estimărilor realizate de LendingTree, taxele suplimentare vor adăuga peste 40,6 miliarde de dolari la costurile totale suportate de cumpărători şi comercianţi în sezonul sărbătorilor. Din această sumă, consumatorii vor suporta aproximativ 28,6 miliarde de dolari, echivalentul a circa 132 de dolari în plus pentru fiecare cumpărător, iar comercianţii vor acoperi restul de aproximativ 12 miliarde de dolari.

”Pentru majoritatea americanilor, 132 de dolari în plus la cheltuielile de sărbători reprezintă o sumă semnificativă. Această povară suplimentară ar putea determina multe familii să reducă numărul cadourilor sau să apeleze la datorii pentru a le cumpăra”, a spus Matt Schulz, analist-şef la LendingTree.

Categoriile cele mai afectate

Cei mai afectaţi vor fi cumpărătorii de produse electronice, care ar putea plăti în medie cu 186 de dolari mai mult de persoană. Pe locul următor se află achiziţiile de îmbrăcăminte şi accesorii, unde costurile suplimentare sunt estimate la aproximativ 82 de dolari, în timp ce pentru cosmetice, jucării şi produse alimentare creşterile ar putea varia între 12 şi 14 dolari per cumpărător.

Retailerii anticipează o scădere a volumului vânzărilor, dar analiştii se aşteaptă ca cererea pentru produse populare, respectiv gadgeturile şi articolele vestimentare, să rămână mare, chiar dacă preţurile mai ridicate îi vor forţa pe unii consumatori să facă alegeri mai stricte, scrie CNBC.

Vezi și - Statele Unite sunt pregătite să majoreze taxele dacă China nu îşi respectă angajamentele