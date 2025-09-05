Data publicării:

Probleme la Google. Comisia Europeană, amendă de aproape 3 miliarde de euro

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
Foto cu rol ilustrativ: Freepik
Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Comisia Europeană a sancționat Google cu 2,95 miliarde de euro.

Comisia Europeană a sancționat vineri Google cu o amendă de 2,95 miliarde de euro, acuzând gigantul american de practici anticoncurențiale în sectorul publicității online, potrivit dpa.

Potrivit CE, Google a favorizat sistematic propriile platforme publicitare în detrimentul competitorilor, profitând de poziția sa dominantă pe piață încă din 2014 pentru a-și spori avantajele.

Investigația a arătat că modelul de afaceri al companiei creează un conflict de interese: Google se autopromovează, în timp ce intermediază relația dintre furnizorii de reclame și editorii online care oferă spațiu publicitar.

Termen de 60 de zile

Prin această conduită, compania a încălcat articolul 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, spune Comisia.

CE a cerut ca Google să înceteze practicile de favorizare proprie și i-a acordat companiei un termen de 60 de zile pentru a prezenta un plan de ajustare a modelului de afaceri, astfel încât să respecte reglementările europene.

Autoritățile europene subliniază că publicitatea rămâne principala sursă de venituri a Google, ceea ce face această decizie semnificativă pentru modul în care gigantul american își va organiza afacerile pe piața UE, conform Agerpres.

