Germania are cel mai rapid supercomputer AI din UE. Merz vrea să ajungă din urmă SUA și China: Ne dorim să devenim o naţiune AI

Germania își consolidează poziția în domeniul inteligenței artificiale odată cu punerea în funcțiune a supercomputerului JUPITER, cel mai rapid din Europa, capabil să accelereze cercetarea și simulările științifice.

Vineri, în vestul Germaniei, a fost dat în funcțiune cel mai rapid supercomputer european, JUPITER, în cadrul unei ceremonii la care a participat cancelarul german Friedrich Merz, informează DPA.

Noua infrastructură de calcul se află la Centrul de Cercetare Jülich, aproape de granițele cu Belgia și Țările de Jos, și este destinată să amplifice capacitățile inteligenței artificiale (AI) din Europa.

"Acest computer, cel de-al patrulea ca viteză din lume, deschide posibilități complet noi pentru antrenarea modelelor AI sau pentru simulări ştiinţifice", a declarat Merz, subliniind că astfel Germania își consolidează poziția de frunte în revoluția tehnologică.

Cancelarul a adăugat: "Ne dorim ca Germania să devină o naţiune AI. Este foarte posibil ca într-o zi, în retrospectivă, să considerăm anii 2020 drept decada AI a vremurilor noastre".

Deși SUA și China conduc în prezent detașat în domeniul AI, Merz consideră că Europa, și în special Germania, va putea să reducă diferența

Deși SUA și China conduc în prezent detașat în domeniul AI, Merz consideră că Europa, și în special Germania, va putea să reducă diferența: "Dispunem de institute de cercetare de nivel mondial. Avem universităţi de nivel mondial. Avem start-up-uri AI dinamice şi de succes, spre exemplu DeepL în domeniul traducerilor automate sau Black Forest Labs în domeniul generării imagistice sau Helsing în domeniul securităţii şi apărării".

JUPITER funcționează exclusiv cu energie verde, ceea ce îl face cel mai eficient supercomputer din lume din punct de vedere energetic.

Astrid Lambrecht, directoarea centrului de cercetare, a explicat importanța acestui aspect: "Într-o perioadă în care digitalizarea şi tehnologia AI necesită din ce în ce mai multă energie, noi folosim JUPITER pentru a demonstra cum arată calea către tehnologia bazată pe resurse verzi", conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Merz dezvăluie strategia Europei pentru ca Rusia să nu mai poate continua războiul și ataca în viitor

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News