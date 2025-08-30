Data publicării:

Merz dezvăluie strategia Europei pentru ca Rusia să nu mai poate continua războiul și ataca în viitor

Autor: DCNews Team | Categorie: Stiri
FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat sâmbătă că se aşteaptă ca Rusia să oprească războiul împotriva Ucrainei atunci când nu va mai putea să-l poarte din motive economice şi militare, având în vedere că eforturile diplomatice au eşuat în ultimele săptămâni, relatează Agerpres și Reuters.

"Toate eforturile din ultimele săptămâni au primit drept răspuns o abordare chiar mai agresivă a acestui regim de la Moscova împotriva populaţiei din Ucraina", a declarat Merz la un eveniment regional al conservatorilor din landul Renania de Nord-Westphalia.

"Asta nu se va opri până când nu ne asigurăm împreună că Rusia, cel puţin din motive economice, şi poate şi din motive militare, nu mai poate continua acest război", a mai spus Merz.

Sâmbătă, şeful statului major rus, generalul Valeri Gherasimov, a declarat că trupele sale se află într-o ofensivă permanentă de-a lungul aproape întregii linii a frontului şi că acestea au "iniţiativa strategică".

Rusia şi-a intensificat loviturile aeriene asupra oraşelor mult dincolo de linia frontului în această vară.

Eforturile preşedintelui american Donald Trump de a ajunge la o soluţionare diplomatică a conflictului, acum în al patrulea an, au eşuat până acum, iar aliaţii săi europeni, între care şi Germania, solicită sancţiuni economice mai dure împotriva Moscovei.

