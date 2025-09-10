Prințul Harry își schimbă tactica în conflictul cu Familia Regală. Cum a fost surprins în vizita sa din Marea Britanie

Prințul Harry ar fi încercat să îl imite public pe tatăl său, Regele Charles.

Prințul Harry s-a întors pe pământ britanic pentru o vizită de patru zile, iar observatorii regali au remarcat o schimbare în comportamentul său. Luni, Harry a participat la WellChild Awards de la Londra pentru a celebra calitățile inspiraționale ale copiilor grav bolnavi din Regatul Unit. Și, potrivit unui expert în limbajul corpului, Ducele – care nu și-a ascuns dorința de a se împăca cu tatăl său – a imitat chiar și anumite gesturi ale Regelui Charles în timpul evenimentului caritabil.

Gesturile pe care Harry le-a preluat de la Regele Charles

Judi James a declarat pentru Mirror: „Limbajul corpului lui Harry în această vizită în Marea Britanie pare să fie setat pe ‘Conciliant, supus și trist’, sugerând că ar putea căuta un fel de reconciliere și, probabil, să fie supărat dacă acest lucru nu se întâmplă”.

„Ritualurile sale la sosirea la premiu au sugerat niveluri ridicate de anxietate, oglindind ironic trăsătura tatălui său de gesturi de auto-consolare. Charles și-a atins întotdeauna manșetele și și-a bătut buzunarele în ritualul său de liniștire, iar gesturile lui Harry au fost mai degrabă legate de netezirea cravatei, tragerea sacoului și ștergerea mâinilor. De asemenea, a făcut un gest foarte vizibil atunci când și-a atins inelul de căsătorie, sugerând o dorință de sprijin emoțional din partea familiei sale”, a mai spus Judi James.

Ea a continuat: „Modul în care și-a încrucișat mâinile pentru fotografia de grup părea nou. Bărbații regali adoptă, de obicei, fie poziția ‘frunza de smochin’, fie își țin mâinile încrucișate cu spatele palmelor orientat spre cameră, dar Harry și-a încrucișat mâinile într-o poziție foarte moale și supusă, cu palmele orientate în sus. Această poziție elegantă semăna cu un gest de balet, cu o ușoară nuanță de reflecție pasivă”.

Abilitățile lui Harry

S-a discutat despre vizita lui Harry în Marea Britanie, având în vedere distanțarea sa de familie, dar, potrivit lui Judi, apariția sa la WellChild îl arată pe Prinț ca fiind „regalul de care încă avem nevoie”.

„Abilitățile sale cu copiii mici, dedicarea sa și grija autentică au fost mereu puternice. Aici este jucăuș și empatic și se vede că este pasionat de acest grup, pe mulți dintre aceștia îi cunoaște de-a lungul vieții lor”, a explicat ea.

„Harry și Meghan au folosit întotdeauna empatia ca tehnică de ‘legare a relațiilor’, arătând capacitatea de a împărtăși experiențe și provocări prin propriile probleme. Așadar, aici se observă implicarea lui Harry, cu un substrat al propriei sale vieți, pe măsură ce tinerii discută despre experiențele lor”, a mai spus Judi James.

Prințul Harry, glume despre frații „dificili”

Analizând un moment în care Harry a glumit despre frații „dificili” cu un participant WellChild, Judi a explicat: „Întrebând un tânăr ‘Ai frați sau surori?’, limbajul corpului lui Harry devine serios și implicat, ca într-un interviu serios pentru a împărtăși experiențe. Se apleacă înainte cu un contact vizual foarte concentrat, de parcă ar fi foarte dornic să investigheze, legând totul de propria sa situație cu fratele său.

Întrebarea lui Harry ‘Te enervează sau…?’ sună ca o glumă ironică și, dacă este așa, probabil o folosește pentru a diminua problemele propriei relații, făcând să pară că nu este nimic mai grav decât o joacă obișnuită între frați, ceva de glumit și de depășit. Acest gest transmite subtil mesajul că lucrurile nu sunt grave sau definitive. Este ceea ce fac frații: unul îl enervează pe celălalt într-un mod amuzant”.

Între timp, potrivit expertului, Harry nu doar că și-a imitat tatăl în timpul vizitei – ci a folosit și tehnici folosite de soția sa.

„Clipul interviului lui Harry îl arată în modul reflexiv. Când vorbește despre viața regală, folosește o tehnică de limbaj corporal pe care o folosește și Meghan. Este un mod de a sugera o perspectivă mai blândă, distanțată în timp, care în același timp sugerează că există gânduri, emoții și amintiri care nu sunt exprimate cu voce tare”, a explicat Judi.

„Harry stă cu ochii plecați pentru a sugera reflecție profundă și afecțiune când vorbește despre bunicii săi. Zâmbește cald, recunoscător și trist, iar cuvintele ‘Întotdeauna râdeam…’ subliniază un moment de apropiere și umor, Harry fiind aducătorul de voie bună în viața lor”, a mai spus aceasta.

