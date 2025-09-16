Data publicării:

Prințul Harry, „foarte rănit”, după ce a descoperit "secretele dureroase" ale Familiei Regale

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Prințul Harry a declarat că a fost „foarte rănit” atunci când a descoperit mai multe secrete ale Familiei Regale.

Prințul Harry a recunoscut că a rămas „foarte rănit” după ce a descoperit unele secrete ale Familiei Regale. Declarațiile vin după ce prințul a lămurit care îi sunt prioritățile, în urma unei întâlniri cu tatăl său, Regele Charles, la Clarence House săptămâna trecută. Cei doi s-au văzut pentru a încerca să-și vindece ruptura, într-o întâlnire care a durat mai puțin de o oră.

La doar câteva ore după aceasta, Harry a acordat un interviu amplu în Ucraina, acolo unde s-a aflat în vizită alături de Fundația sa Invictus. El a răspuns acuzațiilor conform cărora ar fi „nefericit” cu noua sa viață în Montecito, unde locuiește împreună cu soția sa, Meghan Markle, și cei doi copii ai lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet.

Vorbind pentru The Guardian, el a contestat aceste acuzații, afirmând: „Sunt foarte fericit cu cine sunt și îmi place viața pe care o trăiesc”.

"Secretele dureroase" ale Familiei Regale

 

Totuși, el a făcut referire la disputa sa continuă cu Familia Regală, sugerând că a descoperit "secrete dureroase" de-a lungul conflictelor pe care le-a avut cu cei apropiați.

„Cu siguranță am trebuit să fac față unor evenimente foarte stresante în ultimii patru ani. A existat incertitudinea și stresul litigiilor și descoperirea unor lucruri care m-au rănit cu adevărat” a spus Harry. 

El a mai vorbit despre faptul că atenția sa în următorul an se va concentra pe tatăl său, care are cancer, adăugând că își dorește să-l poată vedea mai des. Totuși, Harry a spus că nu are regrete pentru publicarea cărții sale de memorii - Spare.

„Știu că (a vorbi deschis) îi supără pe unii și merge împotriva narațiunii oficiale. Cartea? A fost o serie de corecturi la poveștile deja existente. O perspectivă fusese prezentată și trebuia corectată,” a declarat el pentru The Guardian în Ucraina.

El a adăugat: „Nu cred că mi-am făcut publice rufele murdare. A fost un mesaj dificil, dar l-am transmis în cel mai bun mod posibil. Conștiința mea este împăcată”.

„Am iubit întotdeauna Marea Britanie și o voi iubi mereu. A fost bine să reiau legătura cu cauzele pentru care sunt pasionat. Am putut petrece timp cu oameni pe care îi cunosc de mult. Este greu să faci asta de la distanță,” a adăugat Harry.

El a subliniat că nu dorește să prelungească neînțelegerile cu familia sa, iar apoi a continuat: „Nu poți avea reconciliere înainte de a avea adevărul”, scrie Mirror.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

