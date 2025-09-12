Principalele modificări pentru români, din #Pachetul2 de măsuri asumate de Guvernul Bolojan. Creșteri de 170%

Românii vor trebui să scoată mai mulți bani din buzunar la plata impozitelor, dacă modificările din Pachetul 2 de măsuri ajung în Monitorul Oficial în forma asumată.

Al doilea pachet asumat de Guvernul Bolojan include modificarea Codului fiscal, prin care cresc impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, în special pentru persoanele fizice. În plus, sunt eliminate facilități atât pentru persoanele fizice, precum și pentru cele juridice, privind taxele locale.

Această reformă este de mai mulți ani pe agenda Guvernului, fiind asumată inclusiv în PNRR, la capitolul reforma fiscală. De-a lungul timpului, au existat mai multe demersuri în acest sens, amânate din diferite motive. Însă, în contextul actual, Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea pe această modificare și, dacă trece testul constituțional, nu mai există niciun motiv pentru a fi amânată intrarea în vigoare.

Pentru persoanele juridice, cea mai importantă modificare o reprezintă majorarea cu 170% a valorii impozitabile pe metru pătrat pentru terenurile deținute. Această categorie mai este vizată și de alte măsuri, precum: majorarea impozitului pentru mijloacele de transport între 5% și 146%, în funcție de norma de poluare. Sunt eliminate scutiri pentru anumite categorii de clădiri, precum cele deținute de fundații culturale sau umanitare, federații sportive, etc. De asemenea, se abrogă facilitățile pentru terenurile folosite pentru servicii turistice. Consiliile locale nu mai pot acorda scutiri/reduceri pentru terenuri ale unor categorii speciale, precum terenuri extravilane din arii naturale protejate. Pentru terenurile intabulate pe cheltuială proprie, scutirea se acordă pe 2 ani (față de 5 ani anterior doar pentru extravilane). Se elimină scutirile pentru anumite mijloace de transport (precum cele pentru autobuzele școlare). Pentru navele fluviale și bărcile din Delta Dunării, reducerea este de maxim 50% (față de scutire totală anterior), enumeră un comunicat de presă PwC România.





De asemenea, sunt vizate persoanele fizice de mai multe modificări, precum:



- Se majorează valoarea impozabilă pe mp pentru clădirile rezidențiale cât și pentru terenuri, cu circa 170%. Cota de impozit nu poate fi mai mică decât cea stabilită pentru anul 2025.

- Valoarea impozabilă pentru mijloacele de transport înmatriculate înregistrează o majorare între 5% și 146%, în funcție de norma de poluare (inclusiv pentru hibride). Se introduce un impozit fix de 40 lei/an pentru autovehiculele electrice.

- Crește impozitului special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare (clădiri rezidențiale cu o valoare impozabilă mai mare de 2,5 milioane lei și autoturisme cu o valoare de achiziție mai mare de 375.000 lei) de la 0,3% la 0,9%. Pentru bunurile imobile, baza de impozitare la care se aplică cota de 0.9% o reprezintă valoarea impozabilă stabilita pentru taxele locale, care înregistrează o creștere semnificativă așa cum am menționat mai sus.

- Se abrogă reducerile suplimentare pentru impozitul pe clădire acordate în funcție de vechimea construcției.

- Se abrogă facilitățile pentru terenurile utilizate pentru servicii turistice.

- Se elimină scutirile/reducerile proprietăți deținute de persoane cu venituri mici, donatori de sânge, persoane cu handicap și pentru anumite terenuri (degradate, poluate, fond forestier tânăr, terenuri din situri arheologice, terenuri extravilane din arii naturale protejate).

- Se reduc facilitățile pentru impozitul pe clădiri destinat activităților sportive.

