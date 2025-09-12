Primul calculator din lume, scos la licitație pentru 3,3 milioane de dolari

Prima mașină de calcul mecanică din lume urmează să fie scoasă la licitație pentru 3,3 milioane de dolari. Poreclită „cel mai important instrument științific vândut”, ea oferă colecționarilor o șansă unică de a deține o piesă emblematică a istoriei științei.

Calculator din secolul al XVII-lea

Mașina de calcul a fost creată în anii 1640 de matematicianul și fizicianul francez Blaise Pascal. În acea perioadă, Pascal era doar un adolescent când a contribuit la dezvoltarea dispozitivului cunoscut la acea vreme sub numele de Pascaline, potrivit supercarblondie.

PascalinE este un dispozitiv mic, realizat din alamă și lemn, care poate efectua cu precizie operații de adunare și scădere. Deși astăzi pare simplu, în 1642 reprezenta o inovație revoluționară, deschizând drumul către tehnologiile moderne.

Astăzi, mai există doar nouă modele originale de Pascaline, toate conservate în muzee, inclusiv unul la Musée des Arts et Métiers din Paris. Cu toate acestea, un singur exemplar se află încă în posesie privată.

La 400 de ani de la crearea sa, calculatorul va fi vândut la Christie’s, casa de licitații descriindu-l drept „fără îndoială cel mai important instrument științific oferit vreodată la licitație”. În comunicatul despre licitație se subliniază că „Pascalina este mult mai mult decât un simplu obiect mecanic: este prima încercare din istorie de a înlocui mintea umană cu o mașină”.

Invenția reprezintă un „salt uriaș”, a cărui importanță și semnificație sunt astăzi deosebit de relevante. În mod remarcabil, calculatorul vechi de patru secole încă funcționează.

Tur internațional

Prețul estimat pentru licitație se situează între 2,3 și 3,5 milioane de dolari, iar dispozitivul va fi scos la licitație în luna noiembrie. Înainte de vânzare, calculatorul va fi expus într-un tur internațional: la Paris în septembrie, la New York între 11 și 15 octombrie și la Christie’s Hong Kong între 23 și 29 octombrie.

În final, exemplarul va fi readus la Paris în perioada 13-19 noiembrie, până la ziua licitației. Evenimentul oferă colecționarilor și pasionaților ocazia de a vedea și testa personal un adevărat simbol al istoriei științei.

