Primii copii născuți în 2023. Ce spune tradiția populară despre soarta acestora: de ce sunt speciali

Sute de familii din România, pe lângă bucuria trecerii în Noul An, au trăit emoţii uriaşe odată cu venirea pe lume a bebeluşilor născuţi de Revelion. Unii dintre bebeluși au apărut la termen, iar alții s-au grăbit și s-au născut mai repede decât erau așteptați. Toţi au fost întâmpinaţi cu dragoste și urări speciale în noaptea dintre ani.

O femeie în vârstă de 33 de ani era programată pentru cezariană pe data de 9 ianuarie. Dar copilașul s-a grăbit să vină pe lume, de Revelion, relatează Pro Tv.

Nu se poate descrie în cuvinte. Într-adevăr e greu, dar odată ce trece, e fericire maximă, a spus Carmen Milenovici, mămica.

Cu aproape o oră înainte de intrarea în noul an, s-a născut și băiețelul Mihaelei Sas.

"Atmosferă festivă, da. Toată lumea discuta despre șampanie, despre să deschidem șampania la ora 12 și între timp a mai venit un bebe", a spus Mihaela Sas, o altă mămică care și-a născut bebelușul de Revelion.

"Am început să plâng când am văzut-o"

La Maternitatea Spitalului Clinic Judeţean Mureş prima naştere din an a fost la două ore după miezul nopții. În total, trei bebeluși s-au născut aici în primele ore ale lui 2023.

"Un băiețel la ora 2 și 16 minute, 3.220 de grame, 52 de centimetri, zece, s a născut prin cezariană", a spus Dr. Filimon Anamaria, medic specialist obstretică.

"Nașterea a fost foarte ok, au avut grijă de mine. Mi-e greu după cezariană, dar revin repede. Am început să plâng când am văzut-o", a mărturisit Ingrid, o altă mămică norocoasă.

O imensă fericire a marcat noul an şi pentru mai multe familii din București. Eva Maria a venit pe lume la maternitatea Bucur, mai devreme decât era așteptată.

"Eram acasă, m-au luat durerile de burtă și mi s-a rupt apa. Mai am un băiețel de zece ani", a spus mama fetiței.

De ce copii născuți de Revelion sunt speciali

Credința populară spune că pruncii care se nasc în prima zi a anului sunt binecuvântați. Aduc bucurie și prosperitate familiei şi vor avea un destin luminos. În anumite comunităţi şi culturi, a fi primul născut al Noului An înseamnă o viaţă plină de cadouri şi succes, scrie mamaplus.md.

Mai mult decât atât, în unele ţări, există firme de renume şi chiar companii cu profituri uriaşe care abia aşteaptă să facă daruri primilor bebeluşi născuţi într-un anumit an, pentru că numele lor să fie asociate cu micuţii şi să tragă astfel atât publicitate, cât şi succes.

A naşte un bebeluş de Anul Nou poate semnifică o mulţime de lucruri, de la țară la țară. Prima cultură care a asociat Revelionul cu un bebeluş a fost cea a Egiptului, care personifica Vechiul An într-un moşneag înţelept care ţinea în braţe un copil nou-născut. Egiptenii credeau chiar că bebeluşul născut în Noul An va îmbătrâni mai repede decât oricare altul, pentru că în viitorul Decembrie să poată ţine în poală o nouă viaţă. Desigur, aceste legende nu se aplică în realitate, dar oamenii au câteva credințe populare despre micuții care vin pe lume la început de an.

1. Bebeluşii vor avea mai mult noroc decât cei din jurul lor.

2. Familia unui copil născut în Noul An va avea succes în anul respectiv.

3. Micuţii născuţi de Anul Nou nu vor fi afectaţi de niciun element malefic şi vor fi feriţi de înec.

4. Năzdrăvanii se vor transformă în adulţi fertili.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News