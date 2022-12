Primele imagini cu bancnotele care vor circula în Marea Britanie, sub domnia Regelui Carol al III-lea/ foto

Portretul lui Charles va apărea pe bancnotele de 5, 10, 20 și 50 de lire sterline. Restul designului va rămâne același cu modelul actual, scrie CNN.

Se preconizează că noile bancnote vor fi emise până la jumătatea anului 2024 și vor circula împreună cu bancnotele care o prezintă pe Regina Elisabeta a II-a, care vor rămâne mijloc legal de plată în Marea Britanie, potrivit băncii.

„Acesta este un moment important, deoarece Regele este doar al doilea monarh care apare pe bancnotele noastre”, a spus guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, înainte de apariția imaginilor.

Reversul bancnotelor va rămâne neschimbat – modelele actuale prezintă portrete ale lui Winston Churchill, Jane Austen, JMW Turner și Alan Turing pe reversul bancnotelor de 5, 10, 20 și, respectiv, 50 de lire sterline.

Today we unveiled the design of the King Charles III £5, £10, £20 and £50 banknotes. They are expected to enter circulation by mid-2024. You can continue to use polymer banknotes with a portrait of Queen Elizabeth II. Visit our website for more details. https://t.co/i5eqAhxrKY pic.twitter.com/BkYTZ0VopZ