Primarul USR din Alba Iulia ar vrea să revină în PNL: Vin din zona privată, am crezut întotdeauna în doctrina liberală

Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa (USR), a făcut un anunț surprinzător, în studioul Alba24. Acesta a fost întrebat dacă s-ar întoarce în PNL în calitate de candidat la Primăria Alba Iulia.

Răspunsul său poate lămuri o serie de speculații apărute în spațiul public, în legătură cu lipsa unui candidat liberal, până în acest moment.

”În anumite condiții, da. Eu n-am o problemă vizavi de relația cu USR-ul, dar, trebuie să recunosc: Partidul Național Liberal e partidul în care eu am intrat neobligându-mă nimeni.

Vin din zona privată, am crezut întotdeauna în doctrina liberală. Nu întâmplător am plecat la USR atunci când mi-am dat seama că nu am nici o șansă să candidez pentru municipiu. USR este tot pe eșicherul de centru dreapta.

N-aș fi fost niciodată pe eșicherul de centru stânga pentru că nu m-aș regăsi, dar sigur că relația cu noua conducere a PNL este una bună, noi de altfel am făcut și o majoritate în consiliul local” a spus Gabriel Pleșa.

În ceea ce privește condițiile despre care a vorbit Pleșa, acesta a explicat că este vorba despre ”continuarea proiectelor” pe care și le-a asumat.

Gabriel Pleșa: Nu înseamnă că trădez pe cineva

În plus, Gabriel Pleșa a spus că va mai candida doar pentru un mandat, ”în nici un caz pentru mai multe”.

”Dacă consiliul județean, dacă conducerea primăriei, dacă liberalii, pe voturile cărora am câștigat la alegerile din 2020, văd în mine un candidat bun, un administrator bun al municipiului, sigur că e loc de discuție.

Nu înseamnă că trădez pe cineva. Eu o să am discuții și în interiorul USR… Am o relație cu conducerea județeană, organizația municipală este semi-paralizată, dar încă simt că nu m-am integrat suficient.

Am avut foarte puțin timp de politică în ultimii doi ani” a adăugat Gabriel Pleșa.

”În concluzie, e greu să vă spun acum că voi fi un candidat al PNL, dar nu exclud discuțiile cu Partidul Național Liberal, dacă și ei își vor dori acest lucru” a mai spus el.

Totodată a afirmat nu a avut discuții concrete până acum cu liberalii.

Cu toate acestea în spațiul public au apărut informații legate de aceste negocieri, alimentate inclusiv de faptul că liberalii nu și-au anunțat până acum un alt candidat și nici un au arătat că ar dori să facă asta în viitorul apropiat.

Cum a ajuns Pleșa să candideze pentru USR

Reamintim că Gabriel Pleșa a câștigat alegerile la primăria din Alba Iulia din partea USR, partid din partea căruia a câștigat în fața lui Voicu Paul, candidatul PNL.

Pleșa și Paul au fost colegi în PNL mulți ani și au ocupat amândoi funcțiile de viceprimar în mandatul lui Mircea Hava.

Amândoi și-au dorit candidatura la primărie, dar fostul primar l-a preferat pe Voicul Paul, omul său de încredere.

A fost momentul în care Pleșa a plecat la USR, iar liberalii au pierdut cea mai importantă primărie din județ și unul dintre fiefurile cele mai importante, conform Alba24.

