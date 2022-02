Piedone, la Cora: Am intrat prin spate, pe la bucătărie. O bătaie de joc. La Profi, damf greu de varză murată

După ce a ”vizitat” hipermarketul, însoțit de echipele de control ale Primăriei și de Poliția Locală, primarul a sesizat Protecția Consumatorului și Inspecția Sanitară, dar a și postat imagini tari pe contul său de facebook.

”Am fost pe la Cora... să-mi cumpăr câte ceva, a scris Piedone. S-au scumpit toate și mi-am zis să fiu atent, să nu plătesc marfă proastă. M-au însoțit și ai mei de la Control, Poliția Locală, etc. În fine. Eu... curios, am intrat prin spate, pe la bucătărie! Ai mei, după mine. Și... ce sa vezi? O lipsă de respect față de client și-o bătaie de joc și-o igienă... fix ca-n reclamațiile primite! Am și râs puțin! Amar... dar am râs”.

”Măi Cora, măi, să faceți și prăjitura pentru copii așa”?

Postarea primarului Piedone continuă cu dialogul pe care l-a avut cu un angajat Cora. ”Pe uniformele angajaților scria grijuliu: “- Cu ce vă pot ajuta”? Am răspuns, ca pentru mine: “- Cu normalitate! Să nu îmbolnăviți populația”! Că asta-mi doresc...Așa c-am făcut la poze... Multe! Să aibă și Protecția Consumatorului, Sanepidul... Și cei care se mai ocupă prin țara asta de sănătatea clientului care plătește... Artizanii batjocurii nici n-au stat la poză! S-au rușinat și au fugit care încotro”...(Chibiții vor scrie acum iute: - Ce, dom-le, cum intră Piedone intr-un spațiu privat de alimentație publică? Răspunsul e așa: - În Sectorul 5, primarul Piedone, însoțit de inspectorii primăriei, INTRĂ! Ca este rolul său să-și protejeze și să-și prevină comunitatea! ) Apropos: Măi, Cora, măi... Să faceți chiar și prăjitura pentru copii așa... cum am văzut? E omenește așa? Voi, cei cu ideea, n-aveți copii, nepoți... ? N-am cumpărat nimic din Cora... Că mi-au trecut poftele”, a încheiat primarul Piedone.

”La Profi am pozat carne alterată”

Vizita de ”shpping” a primarului de la sectorul 5 continuă la Profi.

”Am mers la Profi, scrie Piedone. Poate, poate...Și aici însă, halal! Am pozat carne alterată și am plecat mai departe!În depozit, printre diverse nereguli, a venit și un damf greu de varză murată! “Am înțepat-o, că se umflase”!, mi-a zis, sincer, un angajat. Of...N-am mai cumpărat nimic”, își încheie Piedone postarea.

Cristian Popescu Piedone a devenit celebru ca inspector în Primărie, între aniii 2000-2004, când răsturna tarabele celor care aveau marfă proastă sau fără autorizație.

Postările primarului de la sectorul 5 pe pagina sa de Facebook au strâns mii de urmăritori. Postarea despre vizita la Cora și Profi depășise duminică 65.000 de vizualizări.

În video-ul atașat, se vede cum Piedone anunță un reprezentant Cora că retrage autorizația de funcționare a laboratorului pentru prăjituri și va sesiza Protecția Consumatorului. Pe responsabilul depozitului, Piedone îl întreabă: ”Ai și termometru”? Da, răspunde acesta. ”Bine că ai, să-ți iei temperatura când o să te amendez”, replică primarul.

