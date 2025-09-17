Primarul Parisului, cheltuieli de peste 200.000 de euro pe haine și călătorii. Val de critici: "A cam exagerat"

Primarul Parisului, Anne Hidalgo, este în centrul unui scandal după ce o asociație anticorupție a dezvăluit că a cheltuit, între 2020 și 2024, peste 200.000 de euro pe vacanțe și haine de lux.

Primarul Parisului, Anne Hidalgo, se află în centrul unui scandal public legat de modul în care și-a folosit bugetele oficiale. O organizație anticorupție a dezvăluit miercuri că, între 2020 și 2024, edilul a cheltuit 125.000 de euro pentru deplasări și alți 84.000 de euro pentru haine, informație confirmată de postul francez BFM TV. Asociația Transparence Citoyenne a dat-o în judecată pentru a obține aceste date, după ce Hidalgo a refuzat să-și publice singură cheltuielile.

"A cam exagerat"

Nemulțumirea parizienilor a crescut rapid. „A cam exagerat”, a declarat un locuitor, în timp ce un altul consideră că ar trebui să își dea demisia.

Documentele publicate de Mediapart arată că, în 2024, Hidalgo și-a achiziționat două rochii Dior cu 6.320 de euro, iar în 2023 și-a cumpărat un palton Burberry de 3.067 de euro. Oficial, primarul are la dispoziție anual circa 20.000 de euro pentru haine, încadrați la capitolul „cheltuieli de reprezentare”. Ea nu folosește întotdeauna integral acest fond, returnând sumele necheltuite: 714 euro în 2024, 4.900 în 2023, 5.800 în 2022, doar 14 euro în 2021 și 2.800 în 2020.

În paralel, edilul a acumulat facturi de peste 125.000 de euro pentru călătorii între iulie 2020 și decembrie 2023, perioadă în care a efectuat mai multe vizite externe. Doar deplasările în New York au costat aproape 20.000 de euro: 9.810 euro în 2023 și 10.034 euro în 2022.

"Este o sfântă de neatins. Și, pe deasupra, a cam lipsit din Paris; nu o mai vedem"

Reacțiile publice nu au întârziat. „Este o sfântă de neatins”, a spus cu ironie Bruno Poncet, angajat feroviar, într-o intervenție la BFM TV. Acesta a adăugat: „Pe de altă parte, poate că a cam exagerat cu cheltuielile pentru mâncare, călătorii și haine; e poate un pic prea mult. Și, pe deasupra, a cam lipsit din Paris; nu o mai vedem.”

În același context, jurnalistul Olivier Truchot a afirmat: „În acest caz, ar trebui să demisioneze”, amintind că Hidalgo a fost adesea plecată din țară pentru a-și susține candidatura la conducerea UNHCR (nr. Înalt Comisar al ONU pentru Refugiați)

Nemulțumirea se leagă și de situația financiară a orașului. „Nu e oare momentul pentru o revoluție și să ne uităm la ceea ce cheltuim? Și vă reamintesc că datoria Parisului este de 12 miliarde”, a punctat Poncet. La rândul său, Antoine Diers, fost consilier politic, a avertizat că „Hidalgo va face un rău teribil întregii clase politice, tuturor primarilor mici”, cerând reguli stricte de transparență.

„Asta există pentru profesiile medicale, deci i-am putea depista pe cei ca Anne Hidalgo, care își cheltuiesc banii la întâmplare. Apoi, oamenii spun «sunt toți corupți», dar nu toți aleșii sunt ca Hidalgo”, a explicat acesta.

Primăria Parisului a venit însă cu o replică

Primăria Parisului a venit însă cu o replică, argumentând că deplasările și cheltuielile edilului țin de rolul său de reprezentare a orașului și a Franței pe plan internațional. Totodată, echipa lui Hidalgo a acuzat-o pe rivala sa politică, Rachida Dati, că nu și-ar fi declarat bijuterii de mare valoare: „Primarul Parisului nu folosește cheltuielile de reprezentare pentru a cumpăra bijuterii și totul este declarat.”

În plus, autoritățile locale susțin că asociația Transparence Citoyenne „este finanțată de miliardarul Pierre-Édouard Stérin” și au catalogat-o drept „apropiată de extrema dreaptă”. Organizația respinge aceste afirmații și subliniază că verifică inclusiv primari din tabăra naționalistă, conform BFM TV.

