Data publicării: 08:53 12 Noi 2025

Primarul Kievului descrie situația de pe front ca într-un „joc pe calculator“: Rușii continuă să vină. Nu le pasă de soldații căzuți
Autor: Ioan-Radu Gava

primarul kievului Foto: Vitali Klitschko
 

Vitali Klitschko descrie atacurile trupelor rusești în valuri neîncetate ca fiind asemănătoare „jocurilor video” în timp ce solicită reducerea vârstei de recrutare.

Ucraina se confruntă cu o lipsă tot mai mare de soldați, deoarece un număr record de bărbați fug în Europa, a avertizat primarul Kievului, Vitali Klitschko, într-un interviu citat de Politico.

„Avem probleme uriașe cu soldații - cu resursele umane”, a declarat Klitschko pentru Axel Springer Global Reporters Network, din care face parte Politico, recunoscând impactul pe care cei aproape patru ani de război l-au avut asupra capacității Ucrainei de a-și reface rândurile.

El a spus că trupele rusești avansează neobosit, descriind atacurile lor ca fiind „ca un joc pe calculator - continuă să vină, nu le pasă de soldații căzuți”.

Conform regulilor actuale, ucrainenii pot fi mobilizați de la vârsta de 25 de ani. Klitschko a sugerat că acest lucru ar trebui să se schimbe.

„În trecut, tinerii de 18 ani serveau în armată - dar aceia sunt copii”, a spus el.

„În prezent, poți fi mobilizat în Ucraina doar de la vârsta de 25 de ani. Ai putea reduce această limită cu un an sau doi - la 23 sau 22 de ani”, a mai zis primarul Kievului.

Situația de pe front, tot mai dificilă pentru ucraineni

Remarcile reflectă îngrijorarea crescândă cu privire la exodul tot mai mare al tinerilor. Un decret guvernamental emis în august, care permite bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani să părăsească țara, a coincis cu o creștere bruscă a numărului de ucraineni care solicită protecție în țările UE.

Datele recente arată că țările UE au acordat peste 79.000 de noi decizii de protecție temporară ucrainenilor în septembrie - cea mai mare cifră lunară din ultimii doi ani - cu creșteri mari înregistrate în Germania și Polonia.

Klitschko a declarat că dezechilibrul dintre resursele umane ale Ucrainei și numărul mare de persoane din Rusia devine din ce în ce mai sever.

„Ei [rușii] au un ordin și avansează”, a spus el. „Ne-am apărat țara cu succes timp de aproape patru ani, dar este dificil. Curajul de a lupta este încă acolo - asta contează foarte mult”, a mai spus acesta.

Cu milioane de ucraineni acum în străinătate, primarul Kievului a declarat că viitorul țării depinde de inversarea acestui flux odată ce pacea se va restabili.

„Am fi fericiți dacă jumătate dintre tineri s-ar întoarce”, a spus el. „Dar pentru asta avem nevoie de pace, locuri de muncă și o calitate bună a vieții. După război, ne confruntăm cu provocări uriașe”, a conchis Klitschko.

vitali klitschko
ucraina
rusia
razboi
