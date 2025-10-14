Primarul din Odesa, lăsat fără cetățenie de Zelenski. Motivul din spatele deciziei

Președintele Volodimir Zelenski i-a retras cetățenia ucraineană primarului Odesei, Ghenadi Truhanov, după ani de acuzații conform cărora acesta ar fi deținut un pașaport rusesc.

„Prezența cetățeniei ruse a fost confirmată pentru anumite persoane. Decretul a fost semnat”, a declarat președintele ucrainean pe 14 octombrie, fără a-l numi explicit pe primarul Odesei.

Primarul contestă decizia în instanță

Decizia ar urma să-l îndepărteze efectiv pe Truhanov din funcție. Primarul a spus că intenționează să conteste hotărârea în instanță.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a confirmat pentru Kyiv Independent că Zelenski i-a revocat cetățenia ucraineană lui Truhanov, a balerinului Serghei Polunin și a fostului politician ucrainean Oleg Țariov.

Polunin și Țariov, care trăiesc în Rusia, au susținut public războiul declanșat de Putin în Ucraina. Pe de altă parte, Truhanov, care locuiește în Ucraina, nu a făcut acest lucru.

„Voi face apel împotriva deciziei de a-mi retrage cetățenia ucraineană la Curtea Supremă. Și, dacă acest lucru nu va fi suficient, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului”, a scris Truhanov după decizie.

Pașaport rusesc emis după prima ofensivă a Rusiei în Ucraina

Potrivit SBU, Truhanov are un pașaport rus activ, emis în 2015, la un an după ce Rusia a început războiul împotriva Ucrainei și a ocupat Peninsula Crimeea.

Știrea a apărut după zile de speculații că președintele ar putea lua o astfel de măsură împotriva primarului, în timp ce Truhanov avertiza asupra „provocărilor” și nega că deține un pașaport rus.

Informațiile că Truhanov ar fi avut cetățenie rusă circulă încă din 2014. Jurnaliști ucraineni au spus, citând documente obținute, că primarul Odesei a deținut un astfel de pașaport în trecut.

După ce a negat de mai multe ori acest lucru, Truhanov și-a anulat pașaportul printr-o instanță rusă în 2017, din cauza unor presupuse încălcări procedurale. El a susținut că a aflat despre pașaport online.

În 2018, Proiectul de Raportare a Crimei Organizate și Corupției (OCCRP) a publicat o copie a pașaportului rus al lui Truhanov și documente offshore, arătând că acesta era înregistrat ca locuind în orașul Sergiev Posad, regiunea Moscova.

Anul trecut, activistul Serghei Sternenko a publicat documente care indicau că Truhanov ar mai deține cetățenie rusă. Datele sugerau că o persoană cu același nume ca primarul Odesei ar fi solicitat un cont bancar rusesc cu doar câteva săptămâni înainte de invazia completă a Rusiei în Ucraina.

Anterior, SBU a declarat că nu a găsit dovezi ale cetățeniei ruse a lui Truhanov.

Cetățenii au semnat o petiție contra lui Truhanov

Pe 13 octombrie a fost lansată o petiție prin care se solicita președintelui să-i retragă cetățenia ucraineană primarului Truhanov. Petiția a atins pragul de 25.000 de semnături în câteva ore. Potrivit acesteia, presupusa cetățenie dublă a primarului „ridică probleme de securitate națională și afectează încrederea publicului în conducerea locală”.

„Sunt susținut de majoritatea populației Odesei, dar cineva chiar nu vrea să mă vadă ca primar al orașului”, a declarat Truhanov pentru Kyiv Independent, făcând aluzie la președinte.

Truhanov, în vârstă de 60 de ani, este primar al portului sudic Odesa din 2014 și a fost reales de două ori. În ciuda unei cariere politice marcate de mai multe scandaluri, inclusiv acuzații de corupție, a reușit până acum să-și păstreze funcția.

De mai mulți ani, Truhanov este perceput ca un simpatizant al Rusiei. Totuși, după începutul invaziei pe scară largă, și-a schimbat imaginea de patriot ucrainean, dar a continuat să se opună înlăturării monumentelor din epoca sovietică și schimbării numelor străzilor din Odesa, în cadrul eforturilor de decomunizare menite să întrerupă legăturile cu moștenirea imperială a Rusiei.

În 2018, Truhanov a fost acuzat că a delapidat aproximativ 1,87 milioane euro prin achiziționarea unei clădiri pentru primăria orașului la un preț supraevaluat.

O instanță din Odesa l-a achitat în 2019, în contextul acuzațiilor de presiune politică asupra judecătorilor. O instanță de apel a anulat verdictul și a redeschis cazul în 2021. Truhanov a fost arestat de două ori în acest dosar, fiind eliberat ulterior pe cauțiune.

Spre deosebire de alți primari vocali, Truhanov rar a criticat guvernul central, în contextul presiunilor tot mai mari asupra autorităților locale.

În ultima săptămână, Zelenski a criticat deschis oficialii locali, sugerând posibile schimbări de personal în administrație.

Decizia de a-i retrage cetățenia lui Truhanov vine și la câteva săptămâni după o inundație devastatoare în Odesa la sfârșitul lunii septembrie, care a ucis cel puțin 9 persoane. Autoritățile locale au fost criticate pentru modul în care au gestionat consecințele dezastrului.

Cum poate fi retrasă o cetățenie în Ucraina

Retragerea cetățeniei oficialilor ucraineni nu este o practică nouă și a fost înconjurată de controverse.

Constituția Ucrainei interzice dubla cetățenie, dar garantează că niciun cetățean ucrainean nu poate fi privat de cetățenia sa. În același timp, îi conferă președintelui puterea de a acorda sau retrage cetățenia.

Pierderea sau retragerea cetățeniei ucrainene poate constitui un motiv pentru înlăturarea unei persoane din funcție, inclusiv a unui ales, cum este cazul unui primar. Într-o astfel de situație, atribuțiile primarului sunt preluate de secretarul consiliului local, funcție ocupată în prezent de Igor Koval, reprezentant al partidului „Servitorul Poporului” al lui Zelenski.

În timpul legii marțiale, președintele are, de asemenea, autoritatea de a stabili o administrație militară la nivelul orașului.

Zelenski a confirmat că va numi un șef al administrației militare, afirmând că Odesa „merită o protecție mai mare și un sprijin mai puternic”: „Prea multe probleme de securitate din Odesa au rămas fără răspuns prea mult timp”, a declarat președintele ucrainean în discursul său.