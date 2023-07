Primarul comunei Lopătari, Buzău, cere ajutor pe Facebook pentru a amenaja toalete în incinta unităţilor de învăţământ

#noifacemotoaleta este sloganul campaniei prin intermediul căreia primarul comunei Lopătari încearcă să obţină sprijin pentru amenajarea unor toalete în interiorul a trei unităţi de învăţământ.

'Avem trei şcoli în comuna Lopătari ale căror toalete sunt încă afară. Este pentru mine o mare durere şi îmi doresc să rezolvăm cât mai repede acest lucru pentru a intra în normalitate pentru copiii care încă mai fac şcoala la noi. Anul acesta ne-am propus să rezolvăm problema la grădiniţa din satul Lopătari până la începutul anului şcolar. Şcoala a găsit o soluţie să elibereze camera arhivei ca să avem spaţiul pentru a amenaja o toaletă, iar noi am alocat din bugetul local o sumă pentru materiale, însă din păcate nu ne permitem să aducem o firmă care să facă lucrările.'

'Ne-am propus să le facem cu băieţii de la primărie şi câţiva oameni de la 'ajutor social', însă este presiune constantă pe ei şi cu întreţinerea drumurilor comunale (nu avem deocamdată niciun metru de asfalt). Aşa că trec peste ruşine şi spun direct şi public: dacă vrea cineva să ne ajute cu orice - mână de lucru, plus de materiale mai de calitate, alte lucrări exterioare la grădiniţă - o comunitate întreagă vă va mulţumi şi poate în timp vom reuşi să ne păstrăm aici copiii şi familiile tinere. Dacă ştiţi pe cineva, trimiteţi-i postarea asta, iar dacă vreţi să ne daţi un semn, suntem la un email distanţă - [email protected]', a scris primarul comunei Lopătari, Claudiu Constantin, pe pagina sa de Facebook.

Datoriile pe care administraţia locală le are în contul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) şi bugetul mic al localităţii, situată în zona de munte a judeţului Buzău, l-au determinat pe reprezentantul administraţiei locale să solicite sprijin astfel încât începând din anul şcolar viitor toaletele din incinta grădiniţelor şi şcolilor să dispară.

'În general funcţionăm sub constrângeri financiare destul de serioase, avem de plătit o eşalonare la AFIR în sumă de 23.000 lei pe lună şi atunci bugetul este tot timpul sub presiune. Tot ce am putut să alocăm a fost 50.000 lei pentru grădiniţa din Lopătari, unde sunt cei mai mulţi copii faţă de celelalte grădiniţe şi am zis să începem anul acesta de acolo. 50.000 sunt insuficienţi să aduci o firmă, să faci toată lucrarea şi atunci cel mai probabil ne vom permite doar materialele din suma aceasta, rămânând să asigurăm prin alte metode mâna de lucru, cu oameni din primărie, cu cei de la ajutor social şi alţii care vor să ne dea o mână de ajutor. Iarna e cel mai complicat pentru copii să meargă la toaletă afară', a declarat, pentru Agerpres, primarul Claudiu Constantin.

