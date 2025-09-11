Prima țară cu un ministru creat de inteligența artificială

Un nou ministru în Albania, responsabil cu gestionarea achizițiilor publice, va fi imun la mită, amenințări sau încercări de a-i intra în grații. Motivul: Diella, așa cum este numită, este o creație a inteligenței artificiale, informează Reuters.

Prim-ministrul Edi Rama, care urmează să înceapă al patrulea mandat, a declarat joi că Diella, care înseamnă „soare” în albaneză, va gestiona și va atribui toate licitațiile publice prin care guvernul contractează companii private pentru diverse proiecte.

„Diella este primul membru al cabinetului care nu este prezent fizic, ci este creat virtual de IA”, a afirmat Rama în timpul unui discurs în care și-a prezentat noul cabinet. El a adăugat că aceasta va contribui la transformarea Albaniei într-o „țară în care licitațiile publice sunt 100% lipsite de corupție”.

Acordarea acestor contracte a fost mult timp o sursă de scandaluri de corupție în Albania, o țară balcanică despre care experții spun că este un centru pentru bandele care încearcă să spele bani proveniți din traficul de droguri și arme în întreaga lume, unde corupția a ajuns până în culisele puterii.

Această imagine negativă a complicat procesul de aderare al Albaniei la Uniunea Europeană, pe care Rama dorește să îl finalizeze până în 2030, însă analiștii politici consideră obiectivul ambițios.

Guvernul nu a oferit detalii privind supravegherea umană a ministrei Diella și nici nu a abordat riscurile ca cineva să poată manipula botul de inteligență artificială.

Diella a fost lansată la începutul acestui an ca asistent virtual bazat pe inteligență artificială pe platforma e-Albania, ajutând cetățenii și întreprinderile să obțină documente de stat. Îmbrăcată în costume tradiționale albaneze, ea oferă asistență prin comenzi vocale și emite documente cu ștampile electronice, reducând întârzierile birocratice.

Nu toată lumea este convinsă de eficiența sa. Un utilizator Facebook a comentat: „Chiar și Diella va fi coruptă în Albania”. Altul a spus: „Furturile vor continua și Diella va fi învinovățită”.

Noul parlament, ales în luna mai, este programat să se întrunească vineri, însă nu este clar dacă guvernul va fi votat în aceeași zi.

