Prim-ministrul Spaniei a ratat întâlnirea „Coaliţiei Voinţei” de la Paris din cauza unei defecţiuni la avion

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez nu va mai ajunge joi dimineaţă la întâlnirea "Coaliţiei Voinţei", care reuneşte aliaţii Ucrainei şi care se desfăşoară la Paris, deoarece avionul său s-a defectat, ceea ce l-a obligat să se întoarcă la Madrid, de unde va participa prin videoconferinţă, informează EFE, citată de Agerpres.

Surse oficiale spaniole au declarat pentru EFE că avionul lui Pedro Sanchez a trebuit să se întoarcă după 40 de minute. Sursele nu au specificat natura defecţiunii.

Prim-ministrul spaniol va participa însă prin videoconferinţă la această întâlnire, al cărei obiectiv principal este de a certifica garanţiile de securitate pe care membrii săi le vor oferi Ucrainei în cazul unui acord de pace cu Rusia sau al unui armistiţiu.

La întâlnirea de la Palatul Elysee, prezidată de preşedintele francez Emmanuel Macron şi de prim-ministrul britanic Keir Starmer (care, la fel ca Pedro Sanchez, a ratat şi el deplasarea la Paris, pentru că are lucruri de rezolvat în ţară - nota EFE), se află preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

La finalul întâlnirii, este planificată o conversaţie telefonică cu preşedintele american Donald Trump.

Cei 35 de membri ai acestui grup de aliaţi ai Kievului speră că Trump va clarifica la această întâlnire contribuţia SUA la garanţiile de securitate, la care a declarat că va participa în timpul reuniunii sale de la Washington cu mai mulţi lideri europeni, pe 18 august.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News