Prim-ministrul Italiei, victima unei glume la telefon. Ce informații „a dat din casă” despre războiul din Ucraina

Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a fost victima unui apel telefonic fals în care interlocutorul s-a dat drept un lider african, discutând despre "o anumită oboseală" în legătură cu războiul din Ucraina și sugerează că are câteva idei pentru a "găsi o cale de ieșire".

Oficiul Meloni a confirmat că a fost "păcălit" în timpul apelului telefonic care a avut loc pe 18 septembrie, "de către un impostor care s-a prezentat drept președintele Comisiei Uniunii Africane".

Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, cei care au efectuat apelul au fost doi comedieni ruși, Vladimir Kuznetsov și Alexei Stolyarov, cunoscuți sub numele de Vovan și Lexus, dintre care unul s-a prezentat drept "politician african".

Vovan și Lexus, care susțin deschis Rusia, spune TheGuardian au fost acuzați că au legături cu serviciile de informații ruse, deși nu există dovezi care să susțină această afirmație.

O înregistrare a apelului a fost publicată pe platforma canadiană de partajare de videoclipuri înainte de a fi preluată de agenția de știri controlată de statul rus, Ria Novosti.

În înregistrare, se poate auzi pe Meloni afirmând că "există o anumită oboseală din toate părțile" în ceea ce privește războiul Rusiei din Ucraina. Ea adaugă că "se apropie momentul în care toată lumea va înțelege că avem nevoie de o soluție."

Despre contraofensiva Ucrainei, Meloni spune că "nu se desfășoară așa cum era de așteptat" și că "nu a schimbat soarta conflictului", subliniind că acesta ar putea dura mulți ani dacă nu se găsește o soluție. Ea menționează că Ucrainenii fac ceea ce le stă în putință, iar Italia încearcă să îi ajute.

Meloni subliniază că problema constă în "găsirea unei soluții acceptabile pentru ambele părți fără a încălca dreptul internațional" și spune că are "câteva idei despre cum să gestionăm această situație, dar așteaptă momentul potrivit pentru a le propune".

În mod public, Meloni a susținut întotdeauna Ucraina, lucru confirmat de surse citate în presa italiană în ziua în care această înregistrare a fost dezvăluită.

Vovan și Lexus sunt cunoscuți pentru abilitatea lor de a păcăli liderii politici să răspundă apelurilor lor. Oficiul lui Meloni a afirmat că ea a fost ținta acestui apel într-un "moment intens", când ea lucra pentru a "consolida relațiile" cu liderii africani, pe care intenționa să-i întâlnească în marja Adunării Generale a ONU de la New York între 19 și 21 septembrie.

De asemenea, Meloni a căutat sprijinul liderilor africani pentru a opri vasele cu migranți să ajungă pe coasta Italiei, un subiect discutat în timpul apelului. Ea menționează că "Europa a crezut mult timp că poate rezolva problema limitând-o la Italia" și că "ceea ce ei nu înțeleg este că este imposibil." Ea subliniază dimensiunea fenomenului și menționează că acesta implică nu doar Uniunea Europeană, ci și Organizația Națiunilor Unite (ONU). Ea adaugă că problema este că ceilalți nu sunt interesați și că există o consens că Italia trebuie să rezolve această problemă de unul singur.

