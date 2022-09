Prezentatoarea CNN, Christiane Amanpour, a refuzat să poarte eșarfă în fața președintelui Iranului. Oficialul s-a supărat și a plecat, după ce a întârziat începerea interviului cu 40 de minute

Prezentatoarea CNN, Christiane Amanpour, ar fi trebuit să aibă miercuri un interviu foarte așteptat cu președintele iranian Ebrahim Raisi. Oficialul a părăsit studioul, supărat că jurnalista nu a vrut să își acopere capul, deși se aflau în New York.

Decizia lui Amanpour a venit pe fondul protestelor aflate în desfășurare în Iran, cu privire la decesul unei femei de 22 de ani, Mahsa Amini. Aceasta a murit în custodia poliției după ce a fost arestată sub suspiciunea că a încălcat regulile hijab-ului.

Pe Twitter, Amanpour a spus că Raisi a întârziat la interviul din New York, după care a primit o solicitare de ultim moment de a purta o eșarfă, de la unul dintre consilierii președintelui, notează Insider.

„La 40 de minute după ce trebuia să înceapă interviul, a venit un consilier. Președintele, a spus el, îmi sugera să port batic, pentru că sunt lunile sfinte ale lui Muharram și Safa”, a scris Amanpour pe Twitter joi. "Am refuzat politicos. Suntem la New York, unde nu există nicio lege sau tradiție cu privire la basma. Am subliniat că niciun președinte iranian anterior nu a cerut acest lucru atunci când interviul a avut loc în afara Iranului".

Asistentul președintelui a spus că interviul „nu va avea loc dacă nu voi purta o eșarfă pe cap” și că piesa vestimentară reprezintă o „chestiune de respect”, a scris Amanpour.

Raisi, care a vorbit miercuri la Adunarea Generală a ONU, nu a abordat în mod direct problema hijabului, dar a declarat anterior că a contactat familia lui Amini, pe fondul demonstrațiilor în desfășurare cu privire la moartea tinerei.

„Fiica ta este ca propria mea fiică și simt că acest incident i s-a întâmplat unuia dintre cei dragi mie”, a spus el.

Cazul lui Amanpour nu este prima dată când un reporter a refuzat să poarte îmbrăcămintea obligatorie pentru femeile din Iran.

În 1979, regretata jurnalistă italiană Oriana Fallaci, care era cunoscută pentru interviurile sale neclintite cu liderii mondiali, s-a întâlnit cu ayatollahul iranian, imamul Khomeini, în timpul apogeului revoluției. Interviul a fost publicat în New York Times în acel an.

Când reporterul a ajuns la casa lui Khomeini, într-un chador, o bucată lungă de pânză care lasă doar fața la vedere, Fallaci a început imediat să pună sub semnul întrebării unele dintre acțiunile ayatollahului, de la reprimarea ziarelor de control până la execuții sumare.

La scurt timp, Fallaci l-a întrebat pe ayatollah despre îmbrăcămintea pentru femei: „Spune-mi, de ce le forțezi să se ascundă sub aceste haine incomode și absurde, care le îngreunează munca și mișcarea?

Khomeini a răspuns: „Femeile care au contribuit la revoluție au fost, și sunt, femei cu ținuta islamică, nu femei elegante ca tine, care umblă toate descoperite, târând în urma lor o coadă de bărbați. Cochetele care se îmbracă, se machiază și ies în stradă arătându-și gâtul, părul, formele lor, nu s-au luptat. Nu au făcut niciodată nimic bun, nu acelea."

Într-o întrebare ulterioară, Fallaci, a întrebat aproape insubordonat: „Apropo, cum înoți într-un chador?”

Khomeini s-a repezit și a spus: "Nu este treaba ta. Obiceiurile noastre nu sunt treaba ta. Dacă nu-ți place îmbrăcămintea islamică, nu ești obligată să o porți."

"Este foarte amabil din partea ta, Imam. Și din moment ce ai spus asta, o să-mi dau jos această cârpă medievală stupidă chiar acum", a spus Fallaci.

Într-un e-mail către The New Yorker, Fallaci a spus că Khomeini „s-a purtat ofensat” și a părăsit interviul în acel moment.

„A trebuit să aștept 24 de ore (sau 48?) pentru a-l revedea și a încheia interviul”, a scris ea.

Când s-a putut întoarce, fiul lui Khomeini, Ahmed, a spus că tatăl său este încă supărat și a sfătuit-o să nu menționeze cuvântul „chador”. Dar jurnalista a rămas sfidătoare. Ea a revenit imediat la subiect, pe măsură ce magnetofonul a pornit din nou, potrivit The New Yorker.

„Mai întâi s-a uitat la mine uluit”, a spus Fallaci pentru revista. "Uimire totală. Apoi buzele lui s-au mișcat într-o umbră de zâmbet. Apoi umbra unui zâmbet a devenit un adevărat zâmbet. Și în cele din urmă a devenit un râs. A râs, da. Și, când interviul s-a terminat, Ahmed mi-a șoptit mie , „Crede-mă, nu l-am văzut niciodată pe tatăl meu râzând. Cred că ești singura persoană din această lume care l-a făcut să râdă.”

