Prețul aurului a atins un nou maxim istoric

Aurul a urcat marți la 3.508,73 dolari uncia și a depășit recordul din aprilie, pe fondul așteptărilor privind o reducere a dobânzilor de către Rezerva Federală americană.

De la începutul lui 2025, prețul aurului a crescut cu mai mult de 30%, timp în care și-a consolidat statutul de cel mai căutat activ de refugiu în perioade de incertitudine economică și geopolitică. Potrivit Bloomberg, impulsul actual a fost dat de comentariile președintelui Fed, Jerome Powell, care a lăsat să se înțeleagă că o reducere a dobânzilor ar putea avea loc chiar în această lună.

Pentru investitori, aurul devine mai atractiv într-un climat de dobânzi mai mici, deoarece nu generează randamente, însă câștigă prin stabilitate și apreciere de preț.

„Investitorii își cresc deținerile de aur, în special în contextul în care se prefigurează reduceri de dobândă din partea Fed, ceea ce împinge în sus prețurile. Scenariul nostru de bază este că aurul va continua să atingă noi recorduri în trimestrele următoare”, a declarat Joni Teves, analist la UBS Group AG.

Această tendință vine în paralel cu un salt similar al argintului, ambele metale prețioase dublându-și valoarea în ultimii trei ani.



Riscurile globale, motor pentru activele de refugiu

Cererea pentru aur și argint a fost alimentată de intensificarea riscurilor geopolitice, economice și comerciale la nivel global. Încrederea în piețe a fost zdruncinată și de atacurile președintelui american Donald Trump la adresa Rezervei Federale.

Investitorii sunt îngrijorați de posibila erodare a independenței băncii centrale, mai ales în contextul în care piețele așteaptă o decizie privind concedierea guvernatoarei Fed, Lisa Cook.

Tensiunile dintre administrația Trump și Fed s-au adâncit după ce o Curte de apel a decis recent că tarifele globale impuse de președinte au fost ilegale. Această hotărâre complică situația pentru importatorii americani și pune sub semnul întrebării beneficiile economice promise de Casa Albă.

Aurul rămâne pentru mulți investitori o ancoră de stabilitate, iar noul record istoric ar putea fi doar începutul unei serii de maxime succesive.

