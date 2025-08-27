Presiunea pe bugetul de stat va fi poate cea mai mare din istorie, avertizează Grindeanu

Sorin Grindeanu a explicat că presiunea pe bugetul de stat rămâne foarte mare, întrucât statul trebuie să asigure cofinanțarea atât pentru PNRR, cât și pentru programele operaționale obișnuite, ceea ce reprezintă, potrivit lui, cea mai mare presiune bugetară pentru cofinanțări din istorie.

"A fost o ordonanţă săptămâna trecută care clarifică anumite lucruri. Necesară ordonanţă. (...) Şi până săptămâna trecută, când s-a dat ordonanţa, ei n-au reuşit nici măcar să semneze contractul. Şi atunci s-a făcut această reglementare - proiectele care n-au semnat contractele, nici n-au început, mai ales că trebuie să termin până în vara anului viitor, trebuie să fie scoase. Şi toată lumea a fost de acord cu acest lucru. (...)

Valoarea e undeva, cred, în jur de 5-6 miliarde, 7 neîncepute. Şi atunci te duci de la 48, scazi până aproape de 40. Tot ai 100%. Tot e dublu. Şi asta este presiune pe bugetul de stat. Şi presiunea pe bugetul de stat va fi anul acesta şi anul viitor pe cofinanţarea proiectelor europene, poate cea mai mare din istorie. De ce? Pentru că am început să învăţăm să atragem banii din programele operaţionale obişnuite şi statul şi acolo trebuie să vină cu cofinanţare - şi în plus ai cofinanţare şi pe PNRR", a spus Sorin Grindeanu, la Digi24 TV.

Liderul PSD a explicat că finanțarea prin programul „Anghel Saligny” este de 10 miliarde lei pe anul acesta, iar presiunea pe bugetul de stat, atât în 2025, cât și în 2026, este foarte mare din cauza cofinanțării proiectelor europene.

"Noi acolo, când v-am spus, vorbim de miliarde de euro, nu de lei. Tot programul sau toată finanţarea pe anul ăsta pe 'Anghel Saligny' a fost de 10 miliarde de lei. (...) Şi atunci presiunea pe bugetul de stat e una mare, anul acesta şi anul viitor, pe investiţii pe cofinanţare pentru proiectele europene. Şi a fost necesar să se dea această ordonanţă. Mai mult decât atât, e necesar să se ia proiect cu proiect să vedem care dintre ele se finalizează până la jumătatea anului viitor.

Da, le semnăm primarii şi preşedinţii de consilii judeţene, ca să spun de autorităţile locale, au semnat parte dintre proiecte, pe proprie răspundere că vor fi finalizate. Şi atunci aici va apărea şi apare şi trebuie să apară într-o săptămână de zile acel memorandum, conform ordonanţei, vis-a-vis de prioritizare. Nu trebuie să înţeleagă nimeni altceva decât următorul lucru: Pe măsură ce se creează spaţiu fiscal, prin eliminarea unor proiecte care nu pot fi terminate până la jumătate anului viitor, pot să intre alte proiecte. Pentru că dacă nu poţi să termini un proiect finanţat din PNRR până la jumătatea anului viitor, până în august anul viitor, bugetul trebuie să dea toţi banii şi asta ar fi o prostie din partea României", a mai spus liderul PSD, la Digi24.

