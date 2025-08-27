Data actualizării: | Data publicării:

Presiunea pe bugetul de stat va fi poate cea mai mare din istorie, avertizează Grindeanu

Autor: Elena Aurel | Categorie: Stiri
Foto: Inquam Photos / Malina Norocea
Foto: Inquam Photos / Malina Norocea

Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a declarat miercuri că bugetul de stat va resimţi anul acesta şi anul viitor, pentru cofinanţarea proiectelor europene, probabil cea mai mare presiune din istorie.

Sorin Grindeanu a explicat că presiunea pe bugetul de stat rămâne foarte mare, întrucât statul trebuie să asigure cofinanțarea atât pentru PNRR, cât și pentru programele operaționale obișnuite, ceea ce reprezintă, potrivit lui, cea mai mare presiune bugetară pentru cofinanțări din istorie.

"A fost o ordonanţă săptămâna trecută care clarifică anumite lucruri. Necesară ordonanţă. (...) Şi până săptămâna trecută, când s-a dat ordonanţa, ei n-au reuşit nici măcar să semneze contractul. Şi atunci s-a făcut această reglementare - proiectele care n-au semnat contractele, nici n-au început, mai ales că trebuie să termin până în vara anului viitor, trebuie să fie scoase. Şi toată lumea a fost de acord cu acest lucru. (...)

Valoarea e undeva, cred, în jur de 5-6 miliarde, 7 neîncepute. Şi atunci te duci de la 48, scazi până aproape de 40. Tot ai 100%. Tot e dublu. Şi asta este presiune pe bugetul de stat. Şi presiunea pe bugetul de stat va fi anul acesta şi anul viitor pe cofinanţarea proiectelor europene, poate cea mai mare din istorie. De ce? Pentru că am început să învăţăm să atragem banii din programele operaţionale obişnuite şi statul şi acolo trebuie să vină cu cofinanţare - şi în plus ai cofinanţare şi pe PNRR", a spus Sorin Grindeanu, la Digi24 TV.

Liderul PSD a explicat că finanțarea prin programul „Anghel Saligny” este de 10 miliarde lei pe anul acesta, iar presiunea pe bugetul de stat, atât în 2025, cât și în 2026, este foarte mare din cauza cofinanțării proiectelor europene. 

"Noi acolo, când v-am spus, vorbim de miliarde de euro, nu de lei. Tot programul sau toată finanţarea pe anul ăsta pe 'Anghel Saligny' a fost de 10 miliarde de lei. (...) Şi atunci presiunea pe bugetul de stat e una mare, anul acesta şi anul viitor, pe investiţii pe cofinanţare pentru proiectele europene. Şi a fost necesar să se dea această ordonanţă. Mai mult decât atât, e necesar să se ia proiect cu proiect să vedem care dintre ele se finalizează până la jumătatea anului viitor.

Da, le semnăm primarii şi preşedinţii de consilii judeţene, ca să spun de autorităţile locale, au semnat parte dintre proiecte, pe proprie răspundere că vor fi finalizate. Şi atunci aici va apărea şi apare şi trebuie să apară într-o săptămână de zile acel memorandum, conform ordonanţei, vis-a-vis de prioritizare. Nu trebuie să înţeleagă nimeni altceva decât următorul lucru: Pe măsură ce se creează spaţiu fiscal, prin eliminarea unor proiecte care nu pot fi terminate până la jumătate anului viitor, pot să intre alte proiecte. Pentru că dacă nu poţi să termini un proiect finanţat din PNRR până la jumătatea anului viitor, până în august anul viitor, bugetul trebuie să dea toţi banii şi asta ar fi o prostie din partea României", a mai spus liderul PSD, la Digi24.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Președintele Argentinei, evacuat în grabă de la un eveniment electoral după ce protestatarii au aruncat cu pietre în mașină
27 aug 2025, 23:47
Presiunea pe bugetul de stat va fi poate cea mai mare din istorie, avertizează Grindeanu
27 aug 2025, 22:51
Macron a electrizat Chișinăul. Președintele Franței a vorbit minute bune în limba română / video
27 aug 2025, 22:02
Guvern cu AUR? Grindeanu: Imposibil cât timp au discurs anti-UE
27 aug 2025, 22:21
Livrator asiatic, lovit pe o trecere de pietoni în Capitală. Agresorul, reținut imediat: „Pot s-o sun pe mama?” /video
27 aug 2025, 21:56
Cine ar trebui să conducă SRI și SIE? Răspunsul lui Grindeanu
27 aug 2025, 21:23
ParintiSiPitici.ro
„Nu trebuie atâta rezistență din partea profesorilor și sindicatelor!” Lavinia Stan, despre ce reforme ar trebui în școală: „Nu sta să-i pui 4 la infinit! Educația trebuie să servească elevul!”
27 aug 2025, 21:59
Noi dezvăluiri despre furtul coifului de aur de la Coțofenești: Când vorbesc despre asta, încă simt un nod în stomac
27 aug 2025, 20:42
Palatul Facultății de Medicină, transformat în platou de filmare pentru povestea marelui dirijor român Sergiu Celibidache
27 aug 2025, 20:31
Administrația Trump ia măsuri pentru a restrânge durata vizelor pentru studenți și jurnaliști
27 aug 2025, 20:32
Mircea Badea, reacție în cazul livratorului nepalez agresat de un român
27 aug 2025, 20:03
Horoscop 28 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
27 aug 2025, 19:18
Născuți în diaspora – drumul spre consolidarea identității culturale – Ediția I
27 aug 2025, 19:17
Un român a ținut secret decesul tatălui său pentru a-i încasa pensia din ianuarie până acum
27 aug 2025, 19:08
Cele mai frecvente concepții greșite despre gastrită
27 aug 2025, 19:26
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre
27 aug 2025, 18:40
Reformele inițiate de Bolojan provoacă proteste ale magistraților. Avocatul Toni Neacșu explică mărul discordiei
27 aug 2025, 19:08
Ucraina acuză Rusia: Retragerea din tratatul european împotriva torturii, o „recunoaștere tacită a vinovăției”
27 aug 2025, 20:24
Majoritatea francezilor vor alegeri noi dacă guvernul cade, arată sondajele
27 aug 2025, 17:59
Karol Nawrocki intră în colimator. Președintele suveranist al Poloniei, acuzat că face jocurile lui Putin
27 aug 2025, 17:37
Rusia reacționează la propunerile europene privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
27 aug 2025, 17:17
UPDATE: Drept la replică. Reținut pentru 24 de ore! Asta a urmat după îndemnul lui Tănasă (AUR) prin care spunea să refuzăm mâncarea livrată de „muncitori necalificați din Asia și Africa”/video
27 aug 2025, 17:03
Donald Trump: George Soros și minunatul său fiu din stânga radicală ar trebui să fie acuzați. Nu vom permite acestor nebuni să mai distrugă America
27 aug 2025, 16:29
Povestea Monicăi Beuran, la Generația globală: A plecat în Franța în 2002 și a ajuns consultant pentru Banca Mondială / video
27 aug 2025, 22:49
Nu arunci gunoiul unde trebuie? Riști să primești atenționare prin difuzoare în Sectorul 6
27 aug 2025, 16:24
SUA, operațiuni suspecte pentru secesiunea Groenlandei de Danemarca: Trei americani misterioși ar acționa pe insulă
27 aug 2025, 16:20
Tusk îl sfidează pe Nawrocki, după ce președintele suveranist al Poloniei a respins construirea de parcuri eoliene
27 aug 2025, 16:06
Un adolescent de 16 ani și-a luat viața după ce a fost încurajat de ChatGPT
27 aug 2025, 15:53
Conflict periculos în Galați: Agresor imobilizat cu gloanțe neletale după ce a amenințat polițiștii
27 aug 2025, 15:20
Germania: Guvernul a definitivat proiectul privind serviciul militar voluntar
27 aug 2025, 14:20
Politico: A început ”secolul umilinței” pentru Europa, după acordul economic cu Trump?
27 aug 2025, 13:44
Amenințări cu moartea la adresa unor funcționari publici și jurnaliști, de Ziua Independenței. Mesajul Poliției din Republica Moldova
27 aug 2025, 14:02
Sindicaliștii, în stradă. Profesorii iau în calcul grevă la început de an școlar: Data viitoare vom fi şi mai mulţi. Mergem şi la Bucureşti peste ei
27 aug 2025, 14:20
BIAS 2025: TPBI recomandă utilizarea transportului public pentru evenimentul din acest weekend
27 aug 2025, 12:33
Despre serialul Dallas, la Cultura pentru toți/ VIDEO 
27 aug 2025, 12:14
Satul uitat parcă de lume, dar cu speranțe încă vii. Are doar 10 locuitori și niciun copil nu s-a mai născut aici de multă vreme
27 aug 2025, 13:08
Donald Trump s-a sucit: Universitățile americane s-ar descurca greu fără studenții chinezi
27 aug 2025, 11:37
Cum văd românii Mișcarea Legionară. SONDAJ despre Ion Antonescu: A fost erou, cum spunea Călin Georgescu, sau criminal de război?
27 aug 2025, 12:44
BANCUL ZILEI: Reproșul unui zgârcit
27 aug 2025, 10:23
UE are o armă secretă pe care ar putea să o folosească într-un război cu Rusia. Ucraina a folosit-o deja în 2022
27 aug 2025, 11:36
Dr. Radu Țincu, avertisment după incendiul de la Dragonul Roșu. Fumul, foarte periculos: Cine sunt persoanele la risc și cum să se protejeze
27 aug 2025, 13:40
Încă un accident mortal în această dimineață. Un tânăr de 26 de ani și-a pierdut viața
27 aug 2025, 10:21
Incendiul de la Dragonul Roșu a umplut Bucureștiul și Ilfovul de fum. ”Miroase foarte greu și se vede mult fum”/ ”Fum în toată zona”
27 aug 2025, 09:44
Soția lui Bruce Willis, dezvăluiri în lacrimi despre boala actorului: „Creierul lui cedează”
27 aug 2025, 09:39
Monica Beuran, președinta Asociației ”Ecole Roumaine de Paris”, invitată la emisiunea Generația Globală
27 aug 2025, 09:29
Reacția premierului indian Modi la războiul economic declanșat de Trump
27 aug 2025, 09:45
Plămân de porc transplantat la om, în premieră medicală
27 aug 2025, 10:08
China adună lideri mondiali pentru summit: Xi, Putin și Modi, într-o demonstrație subtilă de forță pentru Trump
27 aug 2025, 10:01
Macron, Merz şi Tusk, semnal la Chișinău de Ziua Independenței R. Moldova. Update: Mesajele date de Maia Sandu și Sorin Grindeanu
27 aug 2025, 09:04
Magistraților le este interzis, prin lege, să facă grevă. Consiliera lui Bolojan intră dur în magistrații care susțin că independența ține de valoarea salariului
27 aug 2025, 08:49
Accident cu șapte victime în Vâlcea, un copil de trei ani e în stare foarte gravă
27 aug 2025, 08:57
Tânăr de 18 ani, înecat în râul Mureș. Iubita sa a reușit să se salveze
27 aug 2025, 08:56
Cele mai noi știri
acum 8 minute
Președintele Argentinei, evacuat în grabă de la un eveniment electoral după ce protestatarii au aruncat cu pietre în mașină
acum 35 de minute
Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: Voinţă politică există pentru această chestiune
acum 1 ora 4 minute
Presiunea pe bugetul de stat va fi poate cea mai mare din istorie, avertizează Grindeanu
acum 1 ora 6 minute
Povestea Monicăi Beuran, la Generația globală: A plecat în Franța în 2002 și a ajuns consultant pentru Banca Mondială / video
acum 1 ora 35 minute
Guvern cu AUR? Grindeanu: Imposibil cât timp au discurs anti-UE
acum 1 ora 53 minute
Macron a electrizat Chișinăul. Președintele Franței a vorbit minute bune în limba română / video
acum 1 ora 59 minute
Livrator asiatic, lovit pe o trecere de pietoni în Capitală. Agresorul, reținut imediat: „Pot s-o sun pe mama?” /video
acum 2 ore 7 minute
Pe cine ar prefera Grindeanu la Primăria Capitalei. Discuție cu Nicușor Dan
Cele mai citite știri
pe 26 August 2025
Cine este Oana Rădulea cea care donează Bucureștiului un teren de 13 milioane de euro. Mega-proiecte pentru București, în ședința CGMB
acum 15 ore 31 minute
ANAF pune tunurile pe un ”paradis” din România. Pentru venituri de 100.000/an se plătea doar un impozit de 1100 de lei. Schimbare majoră din 2026
pe 26 August 2025
Semn divin la incendiul de la Dragonul Roșu?! Ce au găsit pompierii care au stins focul / foto în articol
pe 26 August 2025
Ce aduce Sezonul Fecioarei pentru fiecare zodie până pe 22 septembrie
pe 26 August 2025
Război între Nicușor Dan și Ilie Bolojan! Președintele joacă politic, iar premierul vine cu bomba: Ordonanță de urgență!
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel