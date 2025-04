Președintele ICR explică de ce nu vor moldovenii să facă un Institut Cultural la Chișinău

Liviu Jicman, președinte Institutului Cultural Român (ICR), este cel mai recent invitat al Interviurilor DC News și DC News TV. Acesta explicat modul în care România și Republica Moldova colaborează pentru promovarea culturii și valorilor comune, prin organizarea de proiecte care reunesc artiști din ambele țări și susțin diverse inițiative culturale. El a evidențiat proiectele comune între cele două state, explicând astfel de ce nu vor moldovenii un institut propriu la Chișinău.

Președintele a mai subliniat, în dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, rolul ICR ca partener al Ministerului Culturii și al autorităților din Republica Moldova în promovarea unei culturi comune, evidențiind inițiative precum sărbătorirea Zilei Limbii Române și a Zilei Culturii, evenimente celebrate de românii aflați de-o parte și de alta a Prutului.

„ICR este partenerul promovării culturii pe plan internațional pentru Ministerul Culturii și pentru autoritățile din Republica Moldova. Nu există intenția construirii unei instituții personalizate, tocmai pentru că ne promovăm acest mesaj de unitate. Sărbătorim Ziua Culturii în aceeași zi, pe 15 ianuarie, în cele două țări.

Sărbătorim Ziua Limbii Române, limbă oficială în cele două țări, în aceeași zi, pe 31 august. Și promovăm cultura pe plan internațional împreună, ICR fiind promotorul instituțional în acest sens.

Am reușit să-i conving pe colegii din cadrul bordului EUNIC să ținem ședința bordului chiar la Chișinău. A fost un semnal pe care am vrut să-l dăm cu această ocazie. (...) Promovăm în comun artiștii din România și din Republica Moldova. Sunt programe de traduceri destinate în comun scriitorilor români, indiferent dacă se află în România, Republica Moldova sau în Diaspora. (...) Promovăm împreună scriitori din cele două țări prin târgurile de carte. Promovăm în domeniul artelor spectacolului diverse evenimente”, a declarat Liviu Jicman.

Citește și: EXCLUSIV Proiect de succes pentru Teatrul Național din Chișinău. Petru Hadârcă: ”I-am reîmprietenit pe Caragiale și Eminescu”

Concert simbolic de Ziua Europei, la Chișinău

Liviu Jicman a mai anunțat organizarea unui concert simbolic de Ziua Europei, pe 9 mai, la Chișinău, un eveniment care va aduce împreună Orchestra Europeană de Tineret și va transmite un puternic mesaj european în contextul statutului de candidat al Republicii Moldova la UE.

„(...) Pe 9 mai, anul acesta, de Ziua Europei, ICR Mihai Eminescu de la Chișinău va organiza, la Castelul Mimi, de lângă Chișinău, împreună cu Fundația Constantin Mimi, un concert care va fi susținut de Orchestra Europeană de Tineret. Va concerta, chiar de Ziua Europei, la Chișinău.

Cred că va fi un moment foarte important din punct de vedere simbolic. Pentru că, împreună cu colegii de la Chișinău am convins această orchestră, care are doar câteva concerte pe an, (...) să organizeze un concert, de Ziua Europei, într-o țară candidată la statutul de membru al UE. Cred că e un mesaj european puternic pe care-l dăm cu această ocazie.

(...) Există foarte multe domenii, zone în care reușim să promovăm, împreună, artiștii din România și Republica Moldova”, a mai punctat președintele ICR.

Citește și: Francezii împrumută sculpturile lui Brâncuși pentru o expoziție în Olanda

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News