Proiect de succes pentru Teatrul Național din Chișinău. Petru Hadârcă: ”I-am reîmprietenit pe Caragiale și Eminescu”

”În spectacolele din România, nu aveți nevoie de traducere, cum au nevoie trupele internaționale care vin la festivaluri sau în turnee. Aici ne aflăm în situația în care nu avem nevoie”, a deschis Val Vâlcu discuția din cadrul Interviurilor DC News, la care au participat Petru Hadârcă, directorul Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău, și Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român (ICR), care a finanțat acest teatru, printr-un proiect deosebit

”E puțin spus ați ajutat. De fapt, suntem parteneri la atâtea proiecte de suflet, atâtea proiecte frumoase realizate cu sprijinul ICR, Reuniunea Teatrelor Naționale, Turneul Unirii, Teatrul Românesc București-Iași-Chișinău, iar la capitolul că nu avem nevoie de subtitrare, aici mi-am amintit de vorba lui Grigore Vieru care spunea că "dacă până în anul 1990 cineva visa să ajungă în Cosmos, noi, basarabenii, visam să trecem Prutul".

Atunci când Teatrul din Chișinău prezenta spectacole la Ungheni, pe o rază de 30 de km de hotarul cu Prutul aveam nevoie de vize, aveam nevoie de permise speciale în zona de frontieră, așa cum se obține acum o viză pentru țările din străinătate.

În 2014, la replica dată de Rogozin, un mare politician din Rusia, susținător a lui Putin, a spus că "în Chișinău nu am nevoie să vin cu tancurile să îi cuceresc, le băgăm teatru de calitate, cu actori de primă mână”, a declarat Petru Hadârcă.

Hadârcă: ”I-am reîmprietenit pe Caragiale și Eminescu”

"Și, atunci, într-o discuție de suflet cu regretatul Ion Caramitru, am zis "hai să venim cu teatrul românesc care are o valoare și are o prestație profesionistă de înaltă calitate".

Și am inițiat atunci primul proiect, de fapt Teatrul Românesc București - Chișinău și am mers sub sloganul Limba românească este patria mea. Ce a însemnat? Că am venit o săptămână cu patru spectacole, am deschis în septembrie stagiunea Teatrului Național I.L. Caragiale din București și, imediat, în următoarea săptămână, a venit Teatrul Național I.L. Caragiale București la Chișinău și a prezentat o săptămână de teatru.

S-a bucurat atât de mult de acest succes și noi i-am reîmprietenit pe Caragiale și Eminescu și a crescut acest proiect și grație faptului că ICR, an de an, nu că a fost susținător financiar, dar a fost un bun prieten, un bun partener și de multe ori este un partener de mare încredere. Ne bucurăm de această realizare împreună și de rezonanța și ecourile ajunse în presă, și de spectatorii care au remarcat că, grație implicării la acest eveniment, Reuniunea Teatrelor Național Românești este cel mai mare regal teatral”, a declarat Petru Hadârcă.

