Președintele chinez Xi Jinping propune o nouă ordine globală la forumul de securitate din China

Președintele chinez Xi Jinping a prezentat luni, la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), o viziune pentru o nouă ordine economică și de securitate globală. Președintele rus Vladimir Putin sprijină inițiativa Chinei.

În fața a peste 20 de lideri mondiali, Xi a subliniat rolul „mega-pieței” din cadrul organizației și a cerut consolidarea cooperării în comerț, investiții, energie și tehnologie.

În deschiderea forumului de două zile desfășurat în orașul portuar Tianjin, Xi a pledat pentru o lume „multipolară, egală și ordonată”, unde globalizarea să fie inclusivă.

„Trebuie să profităm de piața la mega scară pentru a îmbunătăți nivelul de facilitare a comerțului și a investițiilor”, a afirmat liderul chinez, conform Reuters. El a îndemnat statele membre să respingă „mentalitatea Războiului Rece” și confruntarea dintre blocuri.

Putin sprijină inițiativa Chinei

Președintele rus Vladimir Putin, întâmpinat de autoritările chineze cu covor roșu, a salutat direcția propusă de Xi, susținând că OCS a readus în prim-plan „multilateralismul autentic”. El a evidențiat utilizarea sporită a monedelor naționale în tranzacțiile interne ale blocului și a descris acest proces drept fundament pentru „un nou sistem de stabilitate și securitate în Eurasia”.

Potrivit lui Putin, acest model ar fi mai echilibrat decât structurile euro-atlantice și ar lua în considerare interesele unui număr mai mare de țări.

Participare amplă la summit

Printre participanți s-au numărat prim-ministrul indian Narendra Modi și alți lideri din Asia Centrală, Orientul Mijlociu, Asia de Sud și Asia de Sud-Est. Evenimentul a fost privit ca o demonstrație a solidarității globale din Sud.

Organizația, care a început cu șase membri, a ajuns astăzi la 10 membri permanenți și 16 țări cu statut de observator sau partener de dialog.

China promite sprijin financiar

Xi Jinping a anunțat că Beijingul va oferi în acest an un ajutor nerambursabil de 2 miliarde de yuani (aproximativ 280 de milioane de dolari) statelor membre ale OCS. În plus, China va contribui cu 10 miliarde de yuani sub formă de împrumuturi către un consorțiu bancar al organizației.

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a transmis că Beijingul joacă un rol „fundamental” în apărarea multilateralismului la nivel global. Declarația sa a venit în marja reuniunii, unde s-a discutat și despre tensiunile comerciale cu Statele Unite.

Summitul a oferit și ocazia relansării dialogului dintre China și India. Premierul Narendra Modi, aflat în prima sa vizită la Beijing din ultimii șapte ani, a convenit împreună cu Xi că cele două țări trebuie să se vadă drept parteneri de dezvoltare, nu rivali. Cei doi lideri au analizat modalități de intensificare a schimburilor comerciale într-un climat global marcat de incertitudinea tarifară.

