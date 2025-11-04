Presa din Ungaria ironizează ambițiile militare românești: Bucureștiul visează din nou la lucruri mărețe

Un articol publicat de presa maghiară ridiculizează planurile României din domeniul apărării, acuzându-le de dependență față de tehnologia americană și de lipsă de autonomie reală. Potrivit publicației Mandiner.hu, Bucureștiul „visează din nou la lucruri mărețe”, dar „independența sa militară începe cu un antrenament comun și șuruburi importate”.

Contextul ironiei îl reprezintă semnarea parteneriatului dintre statul român și compania germană Rheinmetall pentru înființarea unei fabrici de pulberi, un proiect care a atras atenția presei din Ungaria. „România vrea să devină un gigant militar pe continent”, notează Mandiner.hu într-un comentariu sarcastic.

Publicația face trimitere la declarațiile lui Mircea Petru Tanțău, directorul fabricii Carfil din Brașov, care afirma că România își dorește o dronă concepută local și o industrie de apărare independentă. Jurnaliștii maghiari răspund ironic: „Această autonomie înseamnă, în fapt, un val de instructori americani veniți la Brașov pentru a implementa know-how-ul. Cu alte cuvinte, independența începe acum cu un antrenament comun și șuruburi importate”.

"Nu este, ca să spunem așa, un semn de inovație independentă"

Site-ul ironizează inclusiv conceptul de „drone românești”, subliniind din nou că echipamentele fabricate la Brașov ar include componente occidentale și asistență tehnologică americană. „Piloții români de drone primesc expertiză de la americani, care asigură suport complet”, scrie Mandiner.hu, adăugând că adaptările tehnice cerute de frontul de luptă „nu reprezintă semnele unei inovații proprii”.

„Dronele fabricate în fabrica din Brașov au fost solicitate să aibă senzori mai buni, dispozitive speciale și sisteme antibruiaj din cauza cerințelor câmpului de luptă – ceea ce nu este, ca să spunem așa, un semn de inovație independentă”, mai notează publicația.

"Vând ideea de autonomie în timp ce Washingtonul stabilește direcțiile"

Într-un alt pasaj, publicația afirmă că România joacă „mai degrabă rolul unei fabrici de asamblare decât al unui centru de dezvoltare tehnologică”. Ironiile continuă și pe seama ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, care declara pentru Politico că investițiile în apărare ar trebui să aducă beneficii economiei naționale. „Guvernul român încearcă să-și vândă visul de reindustrializare la Bruxelles. Pionierul boom-ului industrial al României, pe lângă uzina de la Brașov, este un proiect comun cu Rheinmetall – o fabrică de pulberi finanțată parțial cu bani europeni”, comentează ziarul.

În concluzie, Mandiner.hu susține că România „se integrează tot mai mult în rețeaua de subcontractori ai industriei americane de armament, iar abia acum își pune eticheta pe propriile drone”, acuzând autoritățile de la București că „vând ideea de autonomie în timp ce Washingtonul stabilește direcțiile, de la planificare până la instruire”.

