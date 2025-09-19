Premierul interimar al Nepalului promite să remedieze eșecurile care au dus la protestele Generației Z

Premierul interimar al Nepalului, Sushila Karki, a promis vineri să combată corupția, să creeze locuri de muncă și să ridice nivelul de trai, după protestele conduse de tineri care, la începutul acestei luni, au răsturnat guvernul anterior, potrivit Reuters.

„Protestele reflectă aspirațiile tinerei generații, un nivel tot mai ridicat de conștientizare populară și nemulțumirea față de corupția în creștere”, a declarat Karki cu ocazia Zilei Naționale a Nepalului, care marchează adoptarea Constituției actuale în urmă cu 10 ani.

„Trebuie să acceptăm faptul că protestele au avut loc din cauza eșecului de a îndeplini spiritul și obiectivele Constituției privind guvernarea bună și prosperitatea”, a adăugat ea.

Declarațiile lui Karki sunt primele comentarii publice de la numirea sa săptămâna trecută, când a primit sarcina de a organiza alegerile parlamentare pe 5 martie. Fostă președintă a Curții Supreme, Karki este singura femeie care a deținut această funcție și, totodată, prima femeie care conduce Nepalul.

Protestele violente, conduse de tineri nepalezi și denumite de organizatori „demonstrațiile Generației Z”, s-au soldat cu 72 de morți și au forțat demisia premierului K.P. Sharma Oli.

Peste 2.100 de persoane au fost rănite, iar incendiile și actele de vandalism au provocat pagube extinse clădirilor publice, inclusiv complexului principal care găzduiește biroul prim-ministrului, Curtea Supremă și clădirea parlamentului, precum și proprietăților private, inclusiv hoteluri de lux.

Guvernul este angajat să creeze locuri de muncă, să ridice calitatea vieții, să asigure transparență în activitatea guvernamentală, să controleze corupția și să promoveze dezvoltarea, a spus Karki.

Karki, în vârstă de 73 de ani, sprijinită de reprezentanți ai Generației Z datorită angajamentului său de a combate corupția și de a respecta statul de drept, a declarat că este hotărâtă să organizeze alegerile la timp.

Ea a numit trei miniștri cu credențiale reformiste în guvernul său interimar.