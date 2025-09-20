Premieră pe Aeroportul Otopeni: Arabii au adus cai de milioane de dolari cu un Boeing 777

Pentru prima dată în România, pe Aeroportul Otopeni a aterizat un avion Boeing 777, încărcat cu cai în valoare de milioane de dolari, scrie TVR Info.

Animalele, deținute de reprezentanți din țările arabe, vor participa la Mondialul de anduranță ecvestră, competiție organizată în premieră la Buftea, pe 20 septembrie.

Pentru Marilena Mladin, președintele Federației Ecvestre Române, acest moment este dovada că țara noastră a intrat definitiv în liga mare a sportului mondial.

„Este cel mai mare eveniment ecvestru pe care Federația Ecvestră Română l-a organizat vreodată de la înființarea sa în 1930. Este o recunoaștere a muncii noastre de niște ani de zile în care am arătat că putem să fim un partener de încredere. Am căpătat vizibilitatea internațională și atunci am avut și credibilitatea că putem să organizăm acest campionat“, a zis Marilena Mladin.

Emiratele Arabe Unite, solicitare pentru parcarea unui Boeing 777 pe Aeroportul Henri Coandă

Președintele Federației Ecvestre din România a spus că Emiratele Arabe au făcut o solicitare de parcare pentru un Boeing 777 pe Aeroportul Otopeni.

„Am primit o solicitare din partea Emiratelor Arabe în care ne cereau sprijin de a obține o parcare pentru un Boeing 777 care ateriza la București cu caii Emiratelor Arabe și nu găseau cumva rezolvarea ca peste noapte să avem acest avion parcat. Nici nu știam dacă să râd, să plâng… Acela a fost momentul în care mi-am dat seama că sunt niște lucruri care sunt atât de importante, atât de mari“, a zis ea.

Concursul va fi, cu siguranță, la nivel înalt, pentru că și participarea este numeroasă. România va fi reprezentată, în premieră, de două echipe.

„O altă bucurie a fost să avem două echipe calificate la acest campionat, pentru prima dată. Pentru că noi nu am reușit până acum să avem un număr de 10 cai calificați, pentru că într-o echipă sunt 5 cupluri. De data aceasta am avut 10 cai calificați. A fost o selecție foarte grea“, a mai zis Marilena Mladin.