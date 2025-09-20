€ 5.0719
|
$ 4.3138
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 10:40 20 Sep 2025 | Data publicării: 10:21 20 Sep 2025

Premieră pe Aeroportul Otopeni: Arabii au adus cai de milioane de dolari cu un Boeing 777

Autor: Ioan-Radu Gava
boeing 777 otopeni Foto: Unsplash
 

Cai în valoare de milioane de dolari au fost aduși pe Aeroportul Otopeni, unde a aterizat în premieră un Boeing 777.

Pentru prima dată în România, pe Aeroportul Otopeni a aterizat un avion Boeing 777, încărcat cu cai în valoare de milioane de dolari, scrie TVR Info.

Animalele, deținute de reprezentanți din țările arabe, vor participa la Mondialul de anduranță ecvestră, competiție organizată în premieră la Buftea, pe 20 septembrie.

Pentru Marilena Mladin, președintele Federației Ecvestre Române, acest moment este dovada că țara noastră a intrat definitiv în liga mare a sportului mondial.

„Este cel mai mare eveniment ecvestru pe care Federația Ecvestră Română l-a organizat vreodată de la înființarea sa în 1930. Este o recunoaștere a muncii noastre de niște ani de zile în care am arătat că putem să fim un partener de încredere. Am căpătat vizibilitatea internațională și atunci am avut și credibilitatea că putem să organizăm acest campionat“, a zis Marilena Mladin.

Emiratele Arabe Unite, solicitare pentru parcarea unui Boeing 777 pe Aeroportul Henri Coandă

Președintele Federației Ecvestre din România a spus că Emiratele Arabe au făcut o solicitare de parcare pentru un Boeing 777 pe Aeroportul Otopeni.

„Am primit o solicitare din partea Emiratelor Arabe în care ne cereau sprijin de a obține o parcare pentru un Boeing 777 care ateriza la București cu caii Emiratelor Arabe și nu găseau cumva rezolvarea ca peste noapte să avem acest avion parcat. Nici nu știam dacă să râd, să plâng… Acela a fost momentul în care mi-am dat seama că sunt niște lucruri care sunt atât de importante, atât de mari“, a zis ea.

Concursul va fi, cu siguranță, la nivel înalt, pentru că și participarea este numeroasă. România va fi reprezentată, în premieră, de două echipe.

„O altă bucurie a fost să avem două echipe calificate la acest campionat, pentru prima dată. Pentru că noi nu am reușit până acum să avem un număr de 10 cai calificați, pentru că într-o echipă sunt 5 cupluri. De data aceasta am avut 10 cai calificați. A fost o selecție foarte grea“, a mai zis Marilena Mladin.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

boeing 777
aeroportul otopeni
arabi
cai
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Atac cibernetic major pe aeroporturile din Europa, inclusiv pe Otopeni
Publicat acum 36 minute
Ce urmărește Putin prin incursiunile avioanelor ruse pe teritoriul NATO. Chirieac explică riscurile pentru europeni
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Polonia a ridicat din nou avioanele de vânătoare de la sol, după atacurile ruse în Ucraina
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Fața ascunsă a dependenței, subiectul săptămânii la DrPsy. Dr. Adrian Atasiei, invitatul Ramonei A. Dumitru - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 28 minute
Taiwanul, hotărât să se apere. Mesajul președintelui către comunitatea internațională
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat pe 18 Sep 2025
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat pe 18 Sep 2025
Cutremur puternic în această seară
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close