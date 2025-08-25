Prăpastie între Universitatea Craiova și FCSB în clasamentul Superligii: Becali: Sunt praf și pulbere, epavă!

Gig Becali a fost foarte dezamăgit după ce FCSB a fost învinsă pe teren propriu de FC Argeş în etapa a 7-a din Superligă și a ajuns pe locul 12 în clasament.

FCSB este acum pe locul 12, la nu mai puțin de 14 puncte distanță de liderul Universitatea Craiova.

Clasament



Loc echipa M V E Î GM-GP Puncte



1 Universitatea Craiova 7 6 1 0 16-8 19

2 Rapid Bucureşti 7 4 3 0 12-6 15

3 UTA Arad 7 3 4 0 11-8 13

4 FC Botoşani 7 3 3 1 15-8 12

5 FC Argeş 7 4 0 3 11-9 12

6 FC Dinamo Bucureşti 7 3 3 1 10-8 12

7 Unirea Slobozia 7 3 2 2 11-9 11

8 Farul Constanţa 6 3 1 2 9-8 10

9 Universitatea Cluj 7 2 3 2 10-8 9

10 Oţelul Galaţi 7 2 3 2 9-8 9

11 Petrolul Ploieşti 7 1 3 3 6-7 6

12 FCSB 7 1 2 4 8-12 5

13 CFR Cluj 6 1 2 3 9-14 5

14 FC Hermannstadt 6 0 4 2 6-8 4

15 Metaloglobus 7 0 1 6 6-16 1

16 FK Csikszereda 6 0 1 5 6-18 1



Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte. Luni, 25 august, se dispută AFC Hermannstadt - FC Farul Constanţa (Stadion Municipal - Sibiu, 19:00), scrie Agerpres.

La finalul partidei pierdute de FCSB cu FC Argeș, Gigi Becali s-a arătat extrem de dezamăgit de situația în care a ajuns, cu 5 puncte din 7 meciuri.

”Sunt praf și pulbere, epavă. Am ajuns epavă”

”Eu v-aș ruga să nu mă mai sunați că sunt penibil eu când vorbesc. Din politețe, vă răspund. Să mă sunați când vom fi în play-off, dacă vom fi. Lasă CFR-ul, este vorba de alții. Rotaru… E vorba că râd Șucu, Rotaru. Măcar lasă-i și pe ei să râdă. Măcar să vorbească ei acum. Sunt praf și pulbere, epavă. Am ajuns epavă”, a spus Gigi Becali, la DigiSport.

