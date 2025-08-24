Data publicării:

FCSB, un singur punct în ultimele 5 etape. A pierdut acasă cu FC Argeş

Autor: Florin Răvdan | Categorie: Sport
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

FCSB a fost învinsă pe teren propriu de FC Argeş în etapa a 7-a din Superligă. 

Campioana FCSB a fost învinsă de FC Argeş cu scorul de 2-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, într-un meci din etapa a 7-a a Superligii de fotbal.

Oaspeţii au deschis scorul prin tunisianul Adel Bettaieb, cu un şut de la 16 metri (72), la capătul unui contraatac.

Senegalezul Mamadou Thiam, care a debutat la FCSB cu acest prilej, intrând la pauză, a avut şansa egalării (80), dar şutul său a fost blocat de Marius Briceag la 7 metri, scrie Agerpres.

FC Argeş a fost aproape de desprindere în min. 82, când Robert Moldoveanu a şutat în bară, de la 18 metri.

Piteştenii au reuşit în cele din urmă să mai înscrie o dată, în min. 88, când Mihai Popescu a deviat în propria poartă şutul lui Moldoveanu.

FCSB are un singur punct în ultimele cinci etape. FC Argeş are patru victorii în ultimele cinci etape.

FC FCSB - FC Argeş 0-2 (0-0), Arena Naţională - Bucureşti
Au marcat: Adel Bettaieb (72), Mihai Popescu (autogol, 88).
Arbitru: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitri asistenţi: Alexandru Filip (Constanţa), Ionuţ Traian Neacşu (Bucureşti); al patrulea oficial: Ionela Alina Peşu (Mangalia)
Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitru asistent video: Claudiu Marcu (Constanţa)
Observatori: Andrei Ioniţă (Bucureşti) - CCA, Constantin Stătescu (Bucureşti) - LPF

Victor Becali crede că FCSB va lua titlul 

”FCSB a arătat bine cu Aberdeen. Dacă nu rămâneau în 10, câștigau sigur. Sunt favoriți la retur, chiar dacă nu va fi ușor. La fel și Craiova, a câștigat cu Bașakșehir, dar returul va fi foarte greu. Eu zic că ambele se vor califica.

Eu zic că tot FCSB va fi campioană. Așa a fost și anul trecut, au început mai greu, dar apoi nu au mai pierdut.

Nu prea au plecat jucători, echipa e mai puternică, au și experiență europeană, plus transferuri bune. Lupta la titlu va fi între FCSB și Craiova”, a declarat Victor Becali, la Sport Total FM.

