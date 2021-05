Crima care cutremură GRECIA: Mamă, ucisă lângă bebelușul ei, de trei hoți. Recompensă de 300.000 de euro pentru informații

O tânără mămică din Grecia a fost omorâtă de trei bărbați care intraseră în casa ei pentru a o jefui. Caroline Crouch, în vârstă de 20 de ani, a murit chiar lângă bebelușul ei de 11 luni. Acum polițiștii îi caută pe ucigași, scrie Greek Reporter.

Spărgătorii, cu cagule pe cap, au pătruns în casa Carolinei și a soțului ei Charalambos Anagnostopoulos, în vârstă de 32 de ani, la Glyka Nera, la nord-est de capitala Greciei. L-au legat pe Anagnostopoulos de un scaun și au urmărit-o pe Caroline care se ascundea în pod cu bebelușul ei de 11 luni.

Detalii cutremurătoare





A fost găsită moartă lângă copil. Caroline a fost bătută și strangulată până la moarte de către cei trei deoarece ar fi ezitat să spună unde sunt banii și bijuteriile. Hoții au amenințat-o în repetate rânduri că îi voi omorî și copilul.

„Spuneți-ne unde sunt banii, vom ucide copilul”, a spus unul dintre spărgători, potrivit soțului femeii.



„I-am implorat. Le-am spus unde vor găsi banii ”, a adăugat el.

Bebelușul, amenințat cu pistolul la tâmplă

Cei trei aveau o armă. Potrivit rapoartelor, la un moment dat aceștia au îndreptat pistolul și spre tâmpla copilului.

„Le-am spus unde ascunsesem banii pentru ca chinul să se termine repede. Am auzit-o pe soția mea țipând în permanență după ajutor, legată de pat. Am țipat amândoi să nu ne rănească. Bebelușul plângea, soția mea plângea în timp ce ei căutau în casă bani și bijuterii. Deodată au părăsit camera și apoi am încetat să mai aud vocea soției mele.”, a mai povestit Anagnostopoulos.

Au omorât și câinele

După crimă, cei trei a plecat cu 15.000 de euro în numerar și mai multe obiecte de valoare. De asemenea, au ucis câinele familiei pentru ca acesta să nu latre și să nu fie prinși de vecini. Anagnostopoulos a reușit să se dezlege câteva ore mai târziu și a sunat poliția.



Surse din poliție spun că, dat fiind faptul că ucigașii au rămas în casă cel puțin o oră și jumătate, cel mai probabil vor fi găsite amprente care să-i ajute să le identifice identitatea. Oamenii legii au preluat deja material genetic de pe hainele victimelor, precum și din unghiile lor, pe care speră că le vor putea folosi în ancheta lor.

Recompensă de 300.000 de euro pentru informații





Ministrul pentru ordine publică, Michalis Chrisochoidis, a anunțat o recompensă de 300.000 de euro pentru orice informații care ar putea duce la capturarea celor trei ucigași.



”Rareori se întâlnește o astfel de barbarie în Grecia, în societatea greacă, chiar și în rândul infractorilor.”, a spus el. ”Am văzut alte câteva crime urâte de-a lungul anilor. Dar asta a fost extrem de brutală și violentă.” a completat.



Rata criminalității în Grecia este relativ scăzută în comparație cu restul Europei. În primele nouă luni ale anului 2020 a scăzut comparativ cu perioada corespunzătoare din 2019, potrivit Poliției Elene (ELAS).