Povestea studentului care a obținut doctoratul la 89 de ani: E un vis care a început în copilărie. Sunt cu adevărat în vârful lumii

Luna trecută, medicul Manfred Steiner a realizat ceea ce și-a dorit întotdeauna: doctoratul în fizică. Aceasta este o mare realizare pentru sine, mai ales pentru faptul că are venerabila vârstă de 89 de ani

„Este un vis care a început în copilărie”, a spus Steiner, care a predat și apoi a studiat la Universitatea Brown.

„Întotdeauna mi-am dorit să devin fizician. Știam că fizica era adevărata mea pasiune când am absolvit liceul. Însă, după război, unchiul meu și mama m-au sfătuit să mă apuc de medicină pentru că ar fi o alegere mai bună în acei ani tulburi de după război.”

S-a apucat de fizică după pensionare

Manfred Steiner s-a născut la Viena și a avut într-adevăr o lungă carieră în medicină, unde a obținut un doctorat. De-a lungul ilustrei sale cariere medicale, pasiunea lui pentru fizică nu s-a diminuat niciodată, iar când s-a pensionat, în 2000, acesta a început să participe la cursuri de licență, mai întâi la MIT și apoi la Universitatea Brown, unde s-a înscris ca student special.

Acesta voia să facă ceva pentru a-și menține mintea ageră, făcând unul sau două cursuri pe semestru, dar până în 2007 îndeplinise toate cerințele pentru a intra la master și apoi a fost admis la programul de doctorat. Căutând un îndrumător pentru lucrare, el s-a apropiat de teoreticianul materiei condensate Brad Marston, care a spus că la început a fost puțin sceptic în a avea un septuagenar ca student.

„Ca să fiu sincer, am fost sceptic pentru că oamenii nu fac de obicei fizică, în special fizică teoretică, la o vârstă înaintată”, a spus Marston.

„Totuși, într-un moment de slăbiciune, am fost de acord și am spus „da”. Știam povestea lui și am fost foarte înțelegător cu dorința lui de a-și îndeplini visul de o viață de a deveni fizician.”, a mai zis Marston.

Steiner și Marston lucrează acum la publicarea unei părți din concluziile lucrării sale, iar Steiner va deveni în curând unul dintre cei mai vârstnici fizicieni care publică studii.

„Sunt cu adevărat în vârful lumii”, a spus Steiner. „Acest doctorat este cel pe care îl prețuiesc cel mai mult pentru că este cel pentru care m-am străduit toată viața”, a mai spus acesta, conform IFL Science.