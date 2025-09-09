Ies noi detalii la iveală despre profesoara care s-a sinucis împreună cu copilul de 7 ani. Război îngrozitor cu tatăl copilului, polițist

Profesoara care s-a sinucis împreună cu fiul său ducea o lungă bătălie cu fostul său soț.

Femeia, în vârstă de 57 de ani, care preda Logica la Liceul „Traian Lalescu” din Orșova și, în paralel, la Penitenciarul Vânjuleț, era considerată un cadru didactic desăvârșit. Aceasta era apreciată de colegi și elevi pentru modul în care se implica în activitatea didactică, potrivit news-mehedinti.ro.

Cazul șocant scoate la iveală, însă, noi detalii cutremurătoare. Potrivit prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, Gheorghe Ciocan, femeia de 57 de ani prezenta urme de violență, iar în urma cercetărilor s-a stabilit că a murit prin spânzurare. În ceea ce privește minorul de șapte ani, găsit de asemenea decedat, cauza morții urmează să fie stabilită prin necropsie. Anchetatorii se află la începutul investigației și nu exclud nicio ipoteză.

Zeci de dosare în instanță

Dincolo de imaginea de la școală, însă, profesoara trecea printr-o perioadă extrem de dificilă. După divorțul de fostul soț, de profesie polițist, în urmă cu doi ani, aceasta ar fi început să sufere de depresie. Situația s-a agravat odată cu deschiderea proceselor pentru custodia copilului minor.

Tensiunile dintre cei doi au început încă de acum trei ani, transformându-se într-un conflict permanent. Pe rolul instanțelor s-au acumulat zeci de dosare, civile și penale, toate având ca obiect custodia copilului. În acest context, fostul soț a dat-o în judecată pe profesoară, acuzând-o că nu a respectat măsurile dispuse privind încredințarea minorului.

Potrivit anchetatorilor, presiunea luptei pentru custodie și starea psihică fragilă a profesoarei ar fi condus la tragedia descoperită de autorități în această dimineață, în orașul Drobeta-Turnu Severin.

